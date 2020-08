1 / 8 In einer Primarschule in Ehrendingen wurden nach einem positiven Coronatest einer Schülerin keinerlei weitere Massnahmen eingeführt (Symbolbild). Keystone Je nach Schule wird bei einer Corona-Infektion unterschiedlich reagiert. (Symbolbild) Keystone «Alle Altersgruppen nehmen momentan am Infektionsgeschehen teil, wenn auch zu unterschiedlichen Anteilen», sagt die Expertin. Keystone

Darum gehts Die Regelungen für Schulen bezüglich Quarantäne unterscheiden sich je nach Kanton und Schule.

Welche Massnahmen in Kraft treten, hängt letztendlich vom Kantonsarzt ab.

Die Virologin Isabella Eckerle spricht über die Ansteckungsgefahr von Kindern, ob Masken Quarantäne verhindern können und wie zufrieden sie mit den Massnahmen ist.

Während an einigen Schulen die Quarantänepflicht sehr ernst genommen wird, lassen andere den Unterricht weiterlaufen, als wäre nichts gewesen. Diese Diskrepanz zeigt sich auch am neuesten Beispiel der Primarschule in Ehrendingen AG: Eine Schülerin erkrankte an Corona, alle Eltern wurden informiert – weitere Massnahmen blieben jedoch aus. Noch tags zuvor, knapp sechs Kilometer weiter in Wettingen AG, verordnete der Kanton nach einem positiven Fall an einer Kantonsschule eine Maskenpflicht, 178 Personen der Schule mussten in Quarantäne. Virologin Isabella Eckerle beantwortet die wichtigsten Fragen.

Während im ÖV Maskenpflicht herrscht und die Quarantäne-Einreiseliste immer länger wird, pfeifen Schulen teils auf Massnahmen. Unternehmen sie zu wenig im Verhältnis zum Rest der Bevölkerung?

Isabella Eckerle: Ich denke, für die Schulen sollte es wirklich ein schweizweites, einheitliches Konzept geben. Je unterschiedlicher die Massnahmen, desto schwieriger die Akzeptanz bei der Bevölkerung. Da wir noch nicht genug über die Übertragung durch Kinder wissen, sollten wir eher Vorsicht walten lassen, vor allem bei den ansteigenden Fallzahlen im Moment. Wichtig erscheint mir neben einem Paket an Präventionsmassnahmen aber vor allem das konsequente Testen der Kinder.

An der Kantonsschule in Wettingen AG wurde nach einem positiven Fall eine Maskenpflicht eingeführt. Kann man so die Quarantänepflicht vermeiden?

Quarantäne und Maskenpflicht sind ja zwei ganz verschiedene Dinge. In Quarantäne muss man nach einem Risikokontakt oder nach einer Reise in ein Risikogebiet. Das kann man auch durch das Tragen einer Maske nicht umgehen. Für den Unterricht denke ich, ja, die Masken sind sinnvoll. Natürlich müssen alle Maske tragen, damit es etwas nützt. Aber nicht nur die Masken, es muss ein ganzes Paket an Massnahmen geben in Bezug auf Lüften, Händewaschen, Tests und Vorgehen bei einer Ansteckung.

Auch wenige Kilometer weiter gab es an einer Primarschule einen positiven Corona-Fall, Massnahmen wurden bislang keine ergriffen. Der Primarschulleiter von Ehrendingen AG argumentiert, dass die Klassenkameraden aufgrund ihres Alters nicht automatisch Risikokontakte seien. Sollte man beim Aussprechen einer Quarantäne einen Unterschied machen, ob es um Primar- oder Gymischüler geht?

Nein, ich denke, solange wir das Risiko der Übertragung durch Kinder noch nicht ganz einschätzen können, sollten die gleichen Massnahmen bei allen Altersgruppen gelten. Schliesslich wollen wir möglichst jeden Fall erkennen, die Kontakte nachverfolgen und isolieren, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu stoppen. Alle Altersgruppen nehmen momentan am Infektionsgeschehen teil, wenn auch zu unterschiedlichen Anteilen, aber wir sollten im Moment keine Altersgruppe aus den Kontrollmassnahmen ausnehmen.

Wie ansteckend sind Kinder grundsätzlich? Und gibt es Unterschiede, wenn man beispielsweise einen Primarschüler mit einem Gymnasiasten vergleicht?

Tatsache ist, dass die Kinder genauso viel Virus im Rachen haben wie Erwachsene, und zwar durch alle Altersgruppen. Wir können auch infektiöses Virus bei symptomatischen Kindern nachweisen – biologisch gibt es also keinen Grund, warum sie nicht genauso ansteckend sein sollten wie Erwachsene. Kinder haben in der Regel allerdings viel weniger Symptome, sodass es vielleicht dadurch zu weniger Übertragungen kommt, weil sie nicht husten und niesen. Gleichzeitig können vor allem kleine Kinder sich meist nicht so gut an die Schutzmassnahmen halten wie Erwachsene – es gibt also viele Faktoren, welche die Übertragung beeinflussen. Ob Kinder aller Altersgruppen gleich ansteckend sind oder mehr oder weniger ansteckend als Erwachsene, das können wir im Moment nicht sagen. Gerade deswegen müssen wir erst einmal vorsichtig sein.