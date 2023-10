Jean-Daniel Ruch: «Hintergrund-Check versagte krass»

Vor einem Monat noch wurde er als neuer Staatssekretär vorgestellt. Nun tritt Jean-Daniel Ruch sein Amt doch nicht an – Grund dafür soll sein Lebensstil sein, der ihn erpressbar mache. Auch als Botschafter in der Türkei tritt er ab.

Es ist ihr Prestigeprojekt: Das Staatssekretariat für Sicherheit, welches dem Verteidigungsdepartement und damit Viola Amherd unterstellt sein soll. Dafür ernannte sie Jean-Daniel Ruch als Staatssekretär des neuen Kompetenzzentrums. Dieser kann nun jedoch plötzlich die Stelle nicht antreten. Grund dafür soll sein Lebensstil sein, wie «Blick» weiss. Er könne dadurch erpressbar sein.

Darum gehts Verteidigungsministerin Viola Amherd ernannte im September den neuen Staatssekretär für Sicherheitspolitik, Jean-Daniel Ruch.

Er ist derzeit Schweizer Botschafter in der Türkei.

Doch nun wird er seine Stelle nicht antreten können – scheinbar wegen seines Lebensstils.

Er sei ein Sicherheitsrisiko – deshalb darf Jean-Daniel Ruch seine Stelle als Staatssekretär für Sicherheitspolitik nicht antreten, wie SRF berichtet. Erst im September wurde er von Verteidigungsministerin Viola Amherd und Bundesratssprecher André Simonazzi vor den Medien vorgestellt.

Der derzeitige Schweizer Botschafter in der Türkei hätte sein neues Amt am 1. Januar antreten sollen. Ruch strich bei seiner Ernennung seine langjährige Erfahrung als Diplomat in Konfliktgebieten hervor. Doch im Auswahlverfahren scheint etwas schiefgelaufen zu sein – Ruch wird die Stelle nicht antreten.

Lebensstil soll Grund sein

Dass aus dem Staatssekretärs-Posten nun nichts wird, soll gemäss «Blick»-Recherchen mit Ruchs Lebensstil zu tun haben. Er könnte offenbar erpressbar sein, heisst es. Das Verteidigungsdepartement habe sich aber nicht näher dazu äussern wollen. Ruchs Stelle soll nun neu ausgeschrieben werden.

Amherd informierte ihre Bundesratskolleginnen und -kollegen darüber, dass ihr auserwählter Staatssekretär seine Stelle nicht antreten kann. Das ist für die Verteidigungsministerin ein Fiasko – das neue Staatssekretariat für Sicherheitspolitik ist eines ihrer Prestigeprojekte.

Sicherheitspolitiker empört – Fall wird untersucht

Die Sicherheitskommission des Nationalrates und ihr Präsident Mauro Tuena (SVP), haben aus den Medien von der Absetzung erfahren, wie der Zürcher auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt. «Ich kann bestätigen, dass es Gerüchte um Jean-Daniel Ruchs Privatleben gibt, weiter ins Detail möchte ich aber nicht gehen.»

Die grosse Frage, die nun im Raum stehe, so Tuena, sei: «Warum hat die Sicherheitsprüfung des Bundes so krass versagt?» Und weiter: «Wenn jemand die allerstrengsten Anforderungen an Sicherheit und Integrität erfüllen muss, dann ja wohl der Staatssekretär für Sicherheit.» Er werde den Fall in der nächsten Sitzung der Kommission Mitte November traktandieren. «Der Fall muss gründlich untersucht werden.»

Tuena stellt sogar das ganze Staatssekretariat in Frage: «Ich war von Anfang an kein Fan dieser neuen Behörde», sagt er.

Jean-Daniel Ruch auch als Botschafter weg

Für Jean-Daniel Ruch endet auch die Karriere beim Bund. Er verlasse auch das EDA auf eigenen Wunsch. «Jean-Daniel Ruch bleibt bis Ende des Jahres in Ankara und wird das Departement am 30. Juni 2024 endgültig verlassen», so ein Sprecher.

Das EDA respektiere die Entscheidungen von Jean-Daniel Ruch und danke ihm für seinen Einsatz im Dienste der Schweiz. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes könnten keine weiteren Informationen gegeben werden, lässt das Departement ausrichten.