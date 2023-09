Missbrauchsskandal: Abt von Saint-Maurice lässt Amt ruhen

Das Kloster Saint-Maurice gilt als das älteste abendländische Kloster, das durchgehend in Betrieb war. Der Heilige Sigismund soll es am 22. September 515 gegründet haben.

Die Vorwürfe gegen Scarcella wurden von Nicolas Betticher (62) in einem internen Schreiben an den Vatikan erhoben.

Einer der Beschuldigten ist Jean Scarcella (71), der Abt des 1500 Jahre alten Klosters Saint-Maurice. Er soll einen Jugendlichen sexuell belästigt haben. Er ist damit der erste hohe Würdenträger, dessen Name in den Enthüllungen gefallen ist.



Das mutmassliche Opfer soll auch einen Brief an den Papst geschrieben haben, in dem es den Übergriff von Jean Scarcella beschrieben haben soll. Laut dem Whistleblower Nicolas Betticher (62) gibt es Hinweise auf weitere Fälle von sexuellem Missbrauch des Abts.