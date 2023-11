Jeannine Gmelin: Sie trat nach Tod ihres Coachs zurück, nun gibt sie ihr Comeback

Im Januar hatte Jeannine Gmelin dem Rudersport den Rücken gekehrt. Nun kommt sie doch nochmals zurück und will an die Olympischen Spiele.

Darum gehts Spitzenruderin Jeannine Gmelin gibt den Rücktritt vom Rücktritt.

Im Januar hatte die 33-Jährige ihre Karriere beendet.

Nun will die Zürcherin nochmals angreifen und nach Paris.

«Ich habe entschieden, nochmals in den Profi-Rudersport einzusteigen. Paris 2024 ist mein Ziel.» Mit diesem Zitat beginnt die Meldung von Spitzenruderin Jeannine Gmelin. Die 33-Jährige will es also nochmals wissen, das, nachdem sie im Januar ihren Rücktritt gegeben hatte.

Ihre Entscheidung zum Rücktritt vom Rücktritt sei über Monate gereift. Sie steige als nun wieder ins Boot: «Ich tue dies mit grossem Respekt vor der Aufgabe, mit enormer Freude und in der tiefen Überzeugung, dass ich in den vergangenen zehn Monaten Ressourcen in mir entdeckt habe, die ich bis anhin nicht für möglich gehalten habe.»

Die Zeit ist knapp

Auf dem Weg nach Paris gibt es für die Zürcherin noch viele unbekannte Parameter. Als erstes müsse sie sich wieder ihren Kaderstatus erkämpfen und verbandsinterne Leistungstests bestehen. Ein Quotenplatz für die Olympischen Spiele in Paris im Einer sind aktuell ebenfalls nicht gesichert. «Es gibt also viel zu tun für mich und die Zeit ist knapp», so Gmelind weiter. Das bedinge von ihrer Seite einen absoluten Fokus, volle Konzentration und bedingungslosen Einsatz ihrer Kräfte.

Gmelin gehört im Skiff zu den besten Ruderinnen der Welt, sie gewann 2017 den Weltmeistertitel, ebenso durfte sie sich 2018 über WM-Silber sowie den Triumph im Gesamtweltcup freuen. Ausserdem holte Gmelin an den Europameisterschaften einmal Gold (2018), zweimal Silber (2015, 2019) und einmal Bronze (2021).

«Albtraum, aus dem es kein Erwachen gibt»

Die Spitzenruderin zog im Januar einen Schlussstrich. Das, weil rund anderthalb Monaten zuvor ihr Trainer und Partner Robin Dowell im Alter von 40 Jahren gestorben war. Dieser begleitete am 16. Dezember mit dem Motorboot eine Trainingseinheit, als er unerwartet aus dem Leben schied. Die genaue Todesursache ist ungeklärt.

Gmelin schrieb damals in einem emotionalen Brief: «Der Tag hat mein Leben fundamental erschüttert. Alles verändert. Von der einen auf die andere Sekunde war mein Coach weg, mein Vertrauter nicht mehr da, meine Stütze unerreichbar fern. Ein Albtraum, aus dem es kein Erwachen gibt.» Dowell, ihr Coach und Vorbild sei nicht mehr und damit auch ihr aussergewöhnliches Teamwork.

Die Spitzenruderin beschrieb ein Gefühl der Ohnmacht. «Dazugekommen ist ein Trauerprozess, der – so wie ich merke – unberechenbar ist und dem ich darum den notwendigen Raum geben will», so Gmelin. «Diese Kombination hat mich schliesslich schweren Herzens zu meiner Entscheidung geführt.»

