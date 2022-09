Denim Leg Warmer sind das kontroverseste Accessoire des Herbsts

Crocs , Ugg-Boots und sichtbare Unterhosen – diverse Modetrends stossen in der breiten Bevölkerung auf gemischte Gefühle. So auch der neuste Accessoire-Trend, der gerade durch Social Media geistert. Um zahlreiche Waden von modebegeisterten Menschen legen sich gerade Stulpen aus Jeansstoff.

Eine der ersten, die den Look präsentiert, ist Model Elsa Hosk. Die Schwedin trägt zum schwarzen Minikleid ein paar Stiefel mit integrierten Stulpen aus Denim. Die Reaktionen ihrer Fans lassen nicht lange auf sich warten. Diese reichen von vernichtendem Feedback: «Wie ekelhaft», bis hin zu Lob: «Ich bin total von diesem Look besessen, das sieht grossartig aus!».

Kalda zeigte die Leg-Warmer-Schuhe bereits vergangenes Jahr, so richtig auf dem Moderadar landen die Boots aber erst jetzt.

Tiktok macht die Stulpen selbst

Tiktokerin babylee.777 nimmt sich dazu ein paar ausrangierte Skinny Jeans, die sie oberhalb des Knies abschneidet. Anschliessend zieht sie die Hose verkehrt herum an, also so, dass der Beinabschluss oberhalb der Waden ist, und drapiert die Jeans über den Schuhen. Und schon ist das Ganze fertig.