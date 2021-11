Lu Couture – Jeansstoff soll Hochzeitspaare einkleiden

1 / 5 Die Manufaktur Lu Couture veranstaltet jährlich eine Modeschau. Am 27. November präsentieren sie im Hotel Schweizerhof ihre neusten Kreationen. Lu Couture Die Kleider, die dabei vorgeführt werden, sind von den Auszubildenden der Manufaktur entworfen worden. In diesem Jahr soll Hochzeitsmode aus Jeansstoff im Mittelpunkt stehen. Monique Wittwer In der hauseigenen Fashion School bildet Lu Couture jeweils zehn Bekleidungsgestalterinnen und Bekleidungsgestalter pro Jahr aus. Lu Couture

Darum gehts Die Luzerner Manufaktur Lu Couture präsentiert an einer Modeschau Hochzeitsmode aus recyceltem Blue-Jeansstoff.

Die Modelle, die präsentiert werden, wurden von Auszubildenden der eigenen Fashion School kreiert.

Lu Couture verwendet für ihre Kreationen hauptsächlich Materialien, die bereits einmal verarbeitet wurden. Damit soll die Mode auch nachhaltig bleiben.

Am «Fashion Day for Generations» präsentiert die Luzerner Manufaktur Lu Couture jedes Jahr aktuelle Couture-Mode, die von den Auszubildenden des Schneiderateliers entworfen wurden. Dieses Jahr steht dabei die Linie «Blue Wedding» im Mittelpunkt. Geschäftsleiterin Rufina Hümmer sagt: «Dabei wird alter Blue-Jeans-Stoff umgewandelt in opulente, neu designte Hochzeitsmode.» Die präsentierten Modelle können nach der Modeschau im eigenen Laden in der Luzerner Altstadt gekauft werden.

Nachhaltigkeit ist ein Trend, der auch die Arbeit von Lu Couture beeinflusst. Das beginnt bereits in der Produktion. So wird jeweils nur ein Exemplar pro Kleidungsstück produziert. Dadurch entsteht kein grosses Lager und es wird nichts hergestellt, das am Ende nicht verkauft wird. «Zudem brauchen wir überwiegend Materialien, die schon einmal verwendet wurden oder aus Restbeständen stammen», sagt Hümmer. Mit der Übernahme einer historischen Schneiderei in Luzern konnte zudem auch ein Fundus alter Materialien übernommen werden. «Da gibt es zum Beispiel Knöpfe aus Holz oder Perlmutt, die schon hundert Jahre alt sind», so Hümmer. Diese werden auch aktiv als Stilmittel verwendet und sind bei der Kundschaft beliebt.

90 Prozent der Lernenden bleiben in der Branche

Ein weiterer Schwerpunkt von Lu Couture ist die Nachwuchsausbildung in der eigenen Fashion School. In den Ateliers in Luzern und Willisau werden pro Jahr zehn Bekleidungsgestalterinnen und Bekleidungsgestalter ausgebildet. Mühe Nachwuchskräfte zu finden, gibt es nicht. «Die Nachfrage nach dem Beruf besteht immer noch», sagt Hümmer. Auch die Zukunftsaussichten der Auszubildenden seien positiv: «Rund 90 Prozent der Lernenden bleiben auch danach in der Textil-Branche.» Laut Hümmer ist es ein Berufsfeld mit Zukunft.

Die Modeschau von Lu Couture findet am 27. November im Hotel Schweizerhof statt. Die Abendshow ist bereits ausverkauft, aber für die Nachmittagsvorführung gibt es noch Tickets. Neben der Mode von Lu Couture werden auch noch Kreationen von mehreren Partnerlabels präsentiert.