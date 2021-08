Europäische Umfrage - Jede dritte Person in der Schweiz hält die Corona-Risiken für überschätzt

Die Menschen in Rumänien (hier in der Hauptstadt Bukarest) finden fast zur Hälfte, dass die Virus-Gefahr überschätzt werde.

Wird das Risiko, das vom Coronavirus ausgeht, überschätzt, unterschätzt oder richtig eingeschätzt? Diese Frage stellte das internationale Daten- und Analyse-Institut «YouGov» 30’096 Menschen in 20 europäischen Ländern. Die Resultate zeigen: Es gibt in den untersuchten Staaten grosse Unterschiede in der Haltung, die dem Coronavirus gegenüber eingenommen wird.

So sagten 46 Prozent der befragten Rumäninnen und Rumänen, dass die Risiken, die vom Coronavirus ausgehen, überschätzt werden. Ein ähnliches Bild zeigt sich in Bulgarien und Kroatien, wo 41 respektive 38 Prozent der Befragten die Risiken für übertrieben halten.

Schweden am anderen Ende der Skala

Am anderen Ende der Skala befindet sich Schweden. Dort halten nur 14 Prozent der Befragten die Corona-Risiken für übertrieben. In Spanien finden sogar 45 Prozent der Menschen, das Virus und die von ihm ausgehende Gefahr würden unterschätzt. Auch in Portugal sehen das 41 Prozent der Menschen so.