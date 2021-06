Hat das BAG versagt? - Jede dritte Person unter 35 Jahren will sich nicht impfen lassen

«Der ganzen Welt schnell irgendeine Substanz spritzen»

Mehr Aufklärung seitens BAG

Am Donnerstag vermeldete das BAG 194 neue Corona-Infektionen – so wenige wie zuletzt im September. Dennoch ist die Gefahr eines Rückschlags in der Krise nicht gebannt. Währenddessen breitet sich die Delta-Variante in Grossbritannien weiter aus. Der deutsche Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach erwartet, dass die Delta-Variante auch in Deutschland bis im Herbst dominant sein wird. Mittlerweile weist das BAG die Mutation in der Schweiz über 90 Mal nach – Ende Mai waren es noch knapp über 40 Nachweise. In der Schweiz ist die die aktuelle Gefahrenlage zurzeit nicht so akut, wie Virginie Masserey, Leiterin der Sektion Infektionskontrolle beim BAG, am Dienstag sagte. Virologin Isabella Eckerle hält es jedoch für möglich, dass sich die Delta-Variante in der Schweiz durchsetzen wird.