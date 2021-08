«Jede dritte Studie ist verfälscht» – Gen-Forscher warnen vor Microsoft Excel

Es ist seit Jahren ein Ärgernis für Forschende: Wenn sie in ihren wissenschaftlichen Arbeiten die Namen von Genen wie dem Membrane associated ring-CH-type finger 1 – kurz MARCH1 – erwähnen, macht die Tabellen-Software Microsoft Excel daraus kurzerhand ein Datum: den 1. März. Das gleiche passiert bei Gen-Namen wie DEC1 und SEPT1.

Wie weitreichend dieses Problem ist, hat nun eine Studie von Mandhri Abeysooriya von der Deakin University in Australien untersucht. Bei insgesamt 11’117 analysierten Arbeiten wurden in 3436 – also in 30,9 Prozent – Gennahmenfehler gefunden, erklären die Forschenden im Fachjournal «Plos Computational Biology». In einer vorhergehenden Untersuchung ging man noch von einem tieferen Wert – um die 20 Prozent – aus.