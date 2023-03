Olivia «Livvy» Dunne: US-Turnerin will Vorbild für Frauen sein

Olivia Dunne fordert Gleichberechtigung

Und weiter: «Beim Turnen erreicht man seinen Höhepunkt, wenn man etwa 15 Jahre alt ist. Dann stehen viele vor dem Nichts.» Es gebe so viele professionelle Ligen für den Männersport, aber für Frauen gebe es ausser Social Media praktisch keine Möglichkeiten, während der College-Meisterschaften viel Geld zu verdienen. Dunne: «Ich will zeigen, dass jetzt jede Frau aus dem, was sie liebt, Kapital schlagen kann – nicht nur im Turnen, auch in der Musik, beim Malen, überall.»

Schwester unterstützt die 20-Jährige

Dunne zeigt vor, wie es geht mit Social Media. Ebenso sucht sie den Kontakt zu den Fans. Sie interagiert häufig mit ihnen. Und sie scheint nicht müde zu werden, dies zu tun. Zuletzt erzählte Dunne den College-Basketballspielerinnen Haley und Hanna Cavinder, die den Twin-Talk-Podcast moderieren, dass sie Kurse in Marketing belege. Und nach dem College, in etwa einem Jahr, so die 20-Jährige, könne sie sich vorstellen, «irgendwo in Strandnähe zu ziehen». Dunne gibt sich nah an den Fans und hält fest: «Ich will ein gutes Beispiel für junge Frauen sein, die zu mir aufschauen.»