Antrag im Champagnerglas

Jede fünfte Frau verschluckt ihren Verlobungsring

Eine in Frankreich durchgeführte Studie enthüllt, dass rund jede fünfte Frau ihren Verlobungsring beim Antrag im Champagnerglas verschluckt. Ist dir Ähnliches passiert? Erzähl uns davon.

Ein edles Essen mit dem Partner, Kerzenlicht und dazu der Ausblick auf den Eiffelturm. Das ist für einige Frauen wohl d as Traumsetting für einen romantischen Antrag .

Wie eine französische Studie der in Paris ansässigen Hochzeitsagentur ApoteoSuprise nun zeigt, wird jeder fünfte Ring verschluckt, bevor er am Finger landen kann. Wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt, habe man für die Studie von 2014 bis 2020 532 Pariser Restaurants befragt.