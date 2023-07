Vergewaltigung: «Jede halbe Stunde zählt» – so solltest du nach einer Vergewaltigung vorgehen

Auch eine Strafanzeige muss man in Erwägung ziehen: Das Spital bevorzuge oftmals, wenn die Polizei bei Körperuntersuchungen dabei sei. «Trotzdem soll man sich nicht unter Druck setzen lassen: Eine Vergewaltigung ist ein Offizialdelikt – erfährt die Polizei davon, ist sie dazu verpflichtet, ein Strafverfahren einzuleiten und sofort Ermittlungen zu starten», sagt die Sozialarbeiterin. (Symbolbild)

«Es macht Sinn, dies möglichst zeitnah zu tun – vor allem wenn KO-Tropfen im Spiel waren, zählt jede halbe Stunde», so Kämpf. KO-Tropfen können nämlich nur wenige Stunden im Blut nachgewiesen werden. (Symbolbild)

Direkt nach der Tat sollte man sich zur körperlichen Untersuchung in ein Spital begeben, rät Sozialarbeiterin Brigitte Kämpf. Dabei könnten Verletzungen versorgt, Spuren gesichert und notfalls die Pille danach abgegeben werden können. (Symbolbild)

Was tut man, wenn man vergewaltigt wurde?

Was aber tut man, wenn das schlimmste Szenario eingetroffen und es zu einer Vergewaltigung gekommen ist? Brigitte Kämpf, Sozialarbeiterin bei der Beratungsstelle Frauen-Nottelefon, gibt Ratschläge.

Direkt nach der Tat

«Es ist eine natürliche Reaktion, dass man sich direkt nach der Tat an einen sicheren Ort zurückziehen will», sagt Kämpf. Im Hinblick auf ein späteres Strafverfahren sei es jedoch ungünstig, nach Hause zu gehen und zu duschen. Hat man bereits geduscht, könne man die getragene Unterwäsche zur Seite legen – am besten in einem frischen Papiersack, denn im Plastiksack bilde sich rasch Schimmel.