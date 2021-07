Kanton Wallis - Jede Neubesetzung geht jetzt über das Gleichstellungsamt 

Dieses Ziel will der Kanton in der Verwaltungsperiode 2022 bis 2025 erreichen.

Der Frauenanteil in den Walliser Verwaltungskommissionen liegt derzeit bei 33 Prozent. Diese Quote ist dem Kanton zu tief. Wünschenswert sei ein Frauenanteil von 36 Prozent, heisst es in einer Mitteilung. Dieses Ziel will der Kanton in der Verwaltungsperiode 2022 bis 2025 erreichen. Die Verwaltungskommissionen bilden die rechte Hand des Staatsrates und stehen ihm beim Treffen von Entscheidungen zur Seite.