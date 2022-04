Experten empfehlen : «Jede Reaktion ermuntert den Stalker» – so verhältst du dich richtig

Nach dem Tod des 22-jährigen Stalking-Opfers in Hamburg sind sich Schweizer Experten einig – bei Stalking muss sofort reagiert werden.

Am Dienstagmorgen wurde die 22-jährige Schweizerin S.D. von einem Stalker in Hamburg erschossen, bevor er sich dann selbst richtete. Ein Extremfall von Stalking. Pia Allemann, Co-Geschäftsleiterin der Beratungsstelle BIF, gibt Anweisungen, wie man sich in einer solchen Situation richtig verhält. Wichtig sei, nur einmal sagen, dass man keinen Kontakt mit der Person wünscht. Danach konsequent alle Kontaktversuche ignorieren, denn selbst eine negative Reaktion wird oft von Stalkern als Ermutigung gesehen. Zusätzlich sollten alle Social-Media-Kanäle so gesperrt werden, dass der Stalker keinen weiteren Zugang zu Informationen oder Fotos hat.