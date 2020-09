Hilferuf an den Bund : «Jede Reisebusfirma ist in ihrer Existenz bedroht»

1 / 8 Seit Februar stehen fast alle Cars in der Schweiz still. KEYSTONE Denn es gibt keine Grossanlässe, auch verzichten Vereine und Schulen auf Reisen seit der Corona-Krise. KEYSTONE Die Reisebusbranche verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr darum einen Umsatzrückgang von bis zu 90 Prozent. KEYSTONE

Darum gehts Die Reisebusbranche trifft die Corona-Krise besonders hart.

Der Bund soll die Branche finanziell unterstützen.

Ansonsten werden viele Reisebusfirmen pleitegehen.

Keine Schul- und Vereinsreisen, keine Grossanlässe und Quarantäne-Pflicht nach gewissen Auslandsreisen: Carreisen sind in der Corona-Krise deshalb nicht gefragt. Seit Februar stehen darum fast alle Cars in der Schweiz still.

Die Folgen sind fatal: Im Vergleich zur Vorjahresperiode verzeichne die Branche einen Umsatzrückgang von bis zu 90 Prozent, wie der Astag, der Schweizerische Nutzfahrzeugverband, mitteilt. Nun bittet der Verband den Bund um zusätzliche Covid-19-Kredite und eine Verlängerung der Kurzarbeit. Sonst drohen Konkurse.

Überschuldung verhindern

«Ohne die Hilfe des Bundes ist eigentlich jede Reisebusfirma in ihrer Existenz bedroht», sagt Verbandsdirektor Reto Jaussi. Deshalb sollen auch Kredite ab 500’000 Franken ans Eigenkapital angerechnet werden können: «So können Unternehmen die Überschuldung verhindern.»

Unterstützung sollen dabei nur Firmen erhalten, die nachweislich durch behördlich verfügte Corona-Einschränkungen in Schwierigkeiten geraten sind. «Die Reisebusbranche will die Kredite auch unbedingt zurückzahlen», so Jaussi. Allerdings müsse die Rückzahlungsfrist auf 10 Jahre verlängert werden.

Einheitliche Maskenpflicht in allen Kantonen

Wie im Veranstaltungsbereich soll auch in der Reisebusbranche Kurzarbeit weitergeführt werden. «Es wäre zudem wünschenswert, wenn Quarantäne-Massnahmen mindestens zwei Wochen vor Umsetzung angekündigt würden», sagt Jaussi.

Nur so könnten Carfirmen planen. So sei auch eine einheitliche Maskenpflicht in der Schweiz wünschenswert. «Aber uns ist bewusst, dass die Umsetzung dieser Anliegen schwierig sein wird.» An erster Stelle stehe deshalb die zusätzliche finanzielle Hilfe durch den Bund.