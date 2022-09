Super League«Jede Sch***-Entscheidung gegen uns» – GC-Ärger nach Pleite gegen Basel

Petar Pusic (23) ist keiner, der ein Blatt vor den Mund nimmt. So auch nach dem 1:5 gegen den FC Basel am Sonntagnachmittag, als er durch die Katakomben des St. Jaokobs-Park stampft. «Jede Sch***-Entscheidung gegen uns», schimpfte der GC-Mittelfeldspieler lautstark.

Der Grund für Pusics Ärger: Schiedsrichter Alain Bieri, der in der ersten Halbzeit bei den Fouls der FCB-Spieler Zeqiri und Males zweimal nur Gelb zückte, GC-Verteidiger Loosli kurz vor Schluss nach VAR-Eingriff aber vom Platz schickte, nachdem dieser Pelmard auf den Fuss gestanden war.

Ja, das Einsteigen von Males ist für mich Rot. Ja, Zeqiris Grätsche von hinten ist für mich ein Platzverweis. Ich hätte beide Male die Rote Karte gezückt. Nein, Gelb in beiden Fällen ist die richtige Entscheidung.

«Schiedsrichter hat sich verbessert»

«Das ist immer schwierig zu beurteilen, wenn man die Bilder nicht nochmals sieht», meint GC-Captain Amir Abrashi zu den beiden Szenen in der ersten Hälfte. «Schlussendlich lag es nicht nur am Schiedsrichter, sondern vor allem an uns, dass wir heute verloren haben.»