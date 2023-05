Kanton Aargau: In jedem zweiten Solarium war die Bestrahlungsstärke zu hoch

Eine elektronische Zugangskontrolle zum Schutz von Minderjährigen in unbedienten Sonnenstudios sei nur in einem von 24 kontrollierten Betrieben vorhanden gewesen.

In Solarien sei in 37 Fällen die gemessene Bestrahlungsstärke über dem erlaubten Grenzwert gewesen.

Kontrolle von Solarien

Mit dem Bundesgesetz über den Schutz vor Gefährdungen durch nichtionisierende Strahlung und Schall (NISSG) und der zugehörigen Verordnung (V-NISSG), deren Übergangsfristen 2022 ausgelaufen sind, hat der Bund erstmals konkrete Regelungen für den Betrieb von Solarien festgelegt. Das AVS habe im Berichtsjahr 75 Solarien kontrolliert. In 37 Fällen sei die gemessene Bestrahlungsstärke über dem erlaubten Grenzwert gewesen. In diesen Fällen sei die Anpassung der Bestrahlungsstärke durch einen Servicetechniker verlangt worden.



Derzeit seien noch zwei Beschwerden bezüglich des Messverfahrens hängig. Eine elektronische Zugangskontrolle zum Schutz von Minderjährigen in unbedienten Sonnenstudios sei nur in einem von 24 kontrollierten Betrieben vorhanden gewesen.