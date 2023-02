Coop Plant Based Report 2023: Jede siebte verkaufte Milch ist vegan

Vegane Burger und Schnitzel weiter im Trend

Die drei Top-Kategorien der Fleischersatzprodukte im Schweizer Markt – gemessen am Umsatz – sind vegane Schnitzel-, Geschnetzeltes- und Burger-Alternativen. Lyoner Wurst ist dabei die beliebteste Charcuterie im veganen Ersatzsortiment, was sich auf den Gesamtumsatz auswirkt: Dieser hat sich mehr als verdoppelt. «Wir beobachten den Markt genau und verfolgen, welche neuen veganen Produkte entwickelt werden», so Frey.

Westschweiz setzt seltener auf Pflanzendrinks

35 Prozent der Schweizer Bevölkerung trinken täglich Milch. Die Konsumhäufigkeit ist jedoch rückläufig: Im Vergleich zum Jahr 2021 wird heute signifikant weniger häufig Milch und Käse konsumiert, jede siebte verkaufte Milch ist heute eine vegane Alternative. Bereits 2019 machten die veganen Milchalternativen bei Coop mehr als zehn Prozent des Gesamtumsatzes an Milch aus. In den letzten vier Jahren ist der vegane Anteil kontinuierlich gestiegen, auf ganze 18 Prozent.

In den Kantonen Basel, Zug und Zürich und auch in Appenzell Innerrhoden werden am meisten Milchalternativen eingekauft. In der Westschweiz landen Milch-­ und Joghurtalternativen sowie auch Fleischersatzprodukte dagegen noch wenig im Einkaufskorb.