Schweiz: «Jede unnötige Sitzung ist eine zu viel» – so werden Meetings effizienter

20 Minuten hat Passantinnen und Passanten in Zürich gefragt, was sie von Meetings halten.

Vorbereitung

«Die Leiterin oder der Leiter sollte die Sitzung im Vorfeld klar strukturieren und die Ziele von Anfang an definieren», sagt Urs Wermelinger, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Alice Blue. Zudem sollte genügend Zeit eingeplant werden, um diese Ziele auch zu erreichen. Auch sollten im Vorfeld alle Teilnehmenden angewiesen werden, sich in die Thematik einzulesen.

Störungen abstellen

«Oft scheitern Meetings auch einfach daran, dass Störungen nicht abgestellt werden», sagt Peter Modler, Unternehmensberater und Autor. Doodle habe einmal aufgelistet, was in Meetings als besonders störend empfunden werde: Leute, die während des Meetings an ihrem Laptop arbeiten; permanente Schweiger; Essen während des Meetings; Schwätzer; Zuspätkommen, Zufrühgehen; Seitengespräche; Leute, die andere unterbrechen; Entgegennahme von Anrufen während des Meetings. «Deshalb müssen die Regeln des Meetings vorher bekannt sein und dann für alle gelten – auch für die Chefs», so Modler. «Eine Moderation kann hier Abhilfe verschaffen und damit kommen wir zum nächsten Punkt.»