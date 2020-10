Studie der Berner Fachhochschule Jede vierte Frau fühlt sich bei Geburt manipuliert oder eingeschüchtert

Wie die Berner Fachhochschule (BFH) am Montag mitteilte, sind Frauen mit Migrationshintergrund häufiger betroffen.

Resultat: In der Schweiz erlebt jede vierte Frau bei der Geburt informellen Zwang, wird also beispielsweise einseitig informiert oder eingeschüchtert.

Zwei Drittel der Frauen in der Schweiz bezeichnen ihr Geburtserlebnis hingegen als positiv.

Dadurch seien die Frauen in ihren freien Entscheidungsmöglichkeiten eingeschränkt.

Laut einer Online-Umfrage der Berner Fachhochschule erlebt rund ein Viertel aller Frauen in der Schweiz bei der Geburt informellen Zwang.

In der Schweiz erlebt jede vierte Frau bei der Geburt informellen Zwang, wird also beispielsweise einseitig informiert oder eingeschüchtert. Das hat eine Online-Befragung von über 6000 Müttern ergeben. Befragt wurden Frauen aus allen Sprachregionen, welche in den Jahren 2018 und 2019 ein Kind zur Welt brachten.