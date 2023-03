Schweizer Volkskrankheit : Jede zehnte Person leidet unter Schlafmangel

In der Schweiz fehlt es jedoch an Therapieplätzen. (Symbolbild)

In der Schweiz leiden rund 30 Prozent der Bevölkerung an Schlafstörungen.

Doch auch in der Schweiz ist schlechter Schlaf das Volksleiden Nummer eins. Sogar rund 30 Prozent der Bevölkerung sollen von einer Schlafstörung betroffen sein, die Behandlung erfordere, so die « SonntagsZeitung » (Bezahlartikel).

Jeder Zehnte kann nicht ein- oder durchschlafen

Albrecht Vorster ist Schlafforscher am Inselspital in Bern. Er sagt, dass die häufigsten Formen von Schlafstörungen die Insomnie gehört. Jeder Zehnte kann also nicht ein- oder durchschlafen. So sollen rund 700’000 Menschen der erwachsenen Bevölkerung der Schweiz davon betroffen sein.