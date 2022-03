Trockener März sorgt im Churer Rheintal für grosse Trockenheit

Am Samstag ist es in Trin GR aus ungeklärten Gründen zu einem Waldbrand gekommen. Für die Brandbekämpfung wurden auch zwei Helikopter eingesetzt.

Der März 2022 ist auf bestem Weg, der trockenste März seit 70 Jahren zu werden . «Grund dafür ist das anhaltend stabile Hochdruckgebiet, was im Frühling nicht untypisch ist, jedoch über diesen lang anhaltenden Zeitraum schon», sagt Klaus Marquardt, Meteorologe bei Meteonews, zu 20 Minuten. Am Mittwoch ist Regen angesagt .

Rheintal ist besonders betroffen

Das Rheintal ist stark von der Trockenheit betroffen. «Wir verbuchen in der Region Landquart und Bündner Herrschaft einen leichten Anstieg an Flur-, Wies- und Vegetationsbränden. Im Moment, mit dieser Trockenheit, kann jede Zigarettenkippe, Unachtsamkeit oder jedes Stück Glas zu einem verheerenden Brand führen», sagt Daniel Stefanelli, Kommandant der Feuerwehr Landquart GR, zu 20 Minuten.

In der gesamten Region seien die Flüsse und Seen niedrig. «Mit den Wassermengen müssen wir haushälterisch umgehen, da im Moment die Flüsse sehr wenig Wasser führen», so Stefanelli. Der kommende Niederschlag sei für das Feuerwehrkommando ein willkommenes Geschenk. «Ich denke, dass im ganzen Kanton die Freude gross sein wird, wenn es zu regnen beginnt. So kann sich die Lage etwas entspannen.»