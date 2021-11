16 Tage gegen Gewalt an Frauen – Aktivistinnen kreiden sexistische Sprüche an

Gewalt an Frauen : «Geiler A*sch!» – Aktivistinnen kreiden sexuelle Belästigung an

Die Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» will sichtbar machen, was allzu oft verborgen bleibt: Sexualisierte Gewalt in der Schweiz. Dazu gehört auch das Catcalling - gegen das sich Instagrammerinnen aus Zürich mit Ankreide-Aktionen einsetzen.