Neue Umfrage – Jede zweite Frau zwischen 26 und 45 Jahren erlebte häusliche Gewalt

Frauen im Alter von 26 bis 45 Jahren erleben am häufigsten Gewalt in der Beziehung. Das zeigt eine Umfrage des Forschungsinstituts Sotomo im Auftrag der Dachorganisationen der Frauenhäuser Schweiz und Liechtenstein. In dieser Altersgruppe gibt fast die Hälfte der Frauen an, mindestens einmal Gewalt in der Partnerschaft erlebt zu haben. Insgesamt gibt ein Drittel der Befragten an, Gewalterfahrungen in einer Beziehung gemacht zu haben.