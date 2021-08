Taliban-Sprecher vor Presse : «Jedem ist verziehen»

Die Taliban haben ihre erste Pressekonferenz seit der Machtübernahme in Afghanistan abgehalten. Sprecher Mudschahid sagt, dass Frauenrechte würden gewahrt werden.

In der ersten Pressekonferenz seit ihrer faktischen Machtübernahme in Afghanistan haben die militant-islamistischen Taliban versöhnliche Töne angeschlagen. Die Taliban hätten keine Feindseligkeiten mit irgendjemandem, sagte der langjährige Sprecher der Islamisten, Sabiullah Mudschahid, am Dienstag in Kabul. Er versichere seinen Landsleuten, auch jenen, die in Opposition zu den Islamisten gestanden hätten, dass eine allgemeine Amnestie gelte.