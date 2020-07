vor 1h

Brooklyn

Jeden Abend tanzen sie vor dem Gefängnis – für Sex-Sektenführer?

Offiziell gibt es die Sekte Nxivm nicht mehr, denn ihr Anführer sitzt im Gefängnis. Doch seit neustem tanzt eine Gruppe jeden Abend vor dem Brooklyn Metropolitan Detention Center – mit fragwürdigem Motiv.

von Ann Guenter

Darum gehts Vor einem Gefängnis in Brooklyn tanzt seit neustem jeden Abend eine Gruppe.

Sie nennt sich «We Are As You» und will die Gefängnisinsassen aufmuntern.

Das wird jetzt aber hinterfragt: Wird hier für einen inhaftierten Sektenanführer getanzt?

Vor der Haftanstalt Metropolitan Detention Center in Brooklyn spielt sich seit dem 3. Juli ab 20 Uhr immer die gleiche Szene ab: Eine Gruppe Menschen tanzt zu lauter Musik, die aus abgestellten Autos schallt, schwenkt Taschenlampen und bietet sogar Rückwärtssaltos als Einlage an. Im Hintergrund zeichnen sich Umrisse von einigen Insassen in den kleinen Fenstern des Gefängnisses ab. Offensichtlich bietet das nächtliche Tanzen den Häftlingen eine willkommene Ablenkung.

Die Tanzgruppe nennt sich «We Are As You». Sie hat sich offiziell einem noblen Grund verschrieben: Da seit der Corona-Epidemie Gefängnisbesuche von Angehörigen untersagt seien, wolle man den Insassen mit den nächtlichen Tanzeinlagen zeigen, dass sie nicht allein sind. Auf Schildern pinselten Freunde und Angehörige denn auch die Namen von Insassen, an die sich die getanzten Grüsse richten. Dabei taucht auch immer wieder der Name «Kay Rose» auf.

«Ehrerbietung» für Sex-Sektenführer?

Nur: Es gibt im Brooklyn’s Metropolitan Detention Center niemanden mit einem solchen Namen, wie die «Times Union» schreibt. Nicht einmal im ganzen Bundesstaat New York sitze jemand mit diesem Namen ein.

So kam schnell der Verdacht auf, dass die Tanzgruppe sich in Tat und Wahrheit für jemanden versammelte, der die gleichen Initialen wie «Kay Rose» trägt: Keith Raniere (59). Der Anführer der Sex-Sekte Nxivm (sprich: Nexium) sitzt seit letztem Jahr in Brooklyn ein. Er war verurteilt worden, weil er sein Marketingunternehmen Nxivm als Deckmantel für einen sektenhaften Frauenhändlerring genutzt hatte (siehe Box unten). Dabei ging es um sexuelle Nötigung, Erpressung, Vergewaltigung und Ausbeutung. Die weiblichen Mitglieder waren oberhalb der Scham sogar mit heissen Eisen als Ranieres «Eigentum» gebrandmarkt worden. Sie tragen für immer Ranieres Initialen.

Ehemalige Nxivm-Mitglieder sind überzeugt: Die abendlichen Tanzeinlagen vor dem Gefängnis würden sich allein an Raniere richten. «Es ist eine geheime Bewegung, eine Ehrerbietung an Keith», sagt Mark Vicente, der letztes Jahr als Kronzeuge in dem Prozess gegen den «Guru» aussagte und selbst ein hochrangiges Mitglied gewesen war. Nach eigenen Angaben erkannte er mehrere ehemalige und hochrangige Mitglieder der Sekte beim Tanzen vor dem Gefängnis wieder.

«Ein guter Freund seit zehn Jahren»

Dem widerspricht Eduardo Asunsolo, ein Mitgründer von «We Are As You». Es ginge der Gruppe allein um die Häftlinge, die es in Zeiten von Corona-Lockdowns umso schwerer hätten. «Wir wollen ihnen zeigen, dass wir sie nicht vergessen», sagte er in einem Interview. Er beklagt sich über die Medien, die die guten Absichten der Tanzenden verunglimpften. Später erklärt er in dem Interview allerdings, dass auch er einst Mitglied von Nxivm gewesen und Anführer Keith Raniere seit zehn Jahren «ein guter Freund» von ihm sei.

Neil Glazer, Anwalt von Nxivm-Opfern, ist ausser sich. «Sie wollen offensichtlich unter dem Namen ‹We Are As You› eine neue Bewegung ganz im Sinn des Sektenanführers starten – und das direkt vor seinen Augen, vor dem Gefängnis, in dem er sitzt.» Er befürchtet, dass die versammelten Nxivm-Anhänger neue Mitglieder rekrutieren wollen: Die Angehörigen von Insassen im Brooklyn’s Metropolitan Detention Center. Der einstige Kronzeuge Vicente teilt diese Ansicht: «Die Tanzgruppe ist in Wahrheit ein Trojanisches Pferd.»

Die Leitung des Gefängnisses in Brooklyn nimmt die Vorwürfe offensichtlich ernst: Soeben hat sie den Insassen Raniere in eine andere Zelle verlegt, ohne Blick auf die davor liegende Strasse. Es wird sich zeigen, wie lange jetzt noch getanzt wird.