Schweizer Meister Yannick Zehnder - «Jeden einzelnen Tag haben wir dafür geopfert» – EVZ-Held gibt Einblicke

Der EVZ erhält den Meisterpokal. Video: SRF

Darum gehts Der EVZ feierte am Freitag seinen zweiten Meistertitel.

Mittendrin war auch Yannick Zehnder.

Der 23-Jährige ist ein Zuger Eigengewächs.

Er sagt, auf diesen Moment hätten sie lange hingearbeitet.

Was waren das für Bilder! Der EVZ feierte den zweiten Meistertitel der Clubgeschichte überschwänglich. Mittendrin Yannick Zehnder, ein Zuger Eigengewächs. Der 23-Jährige durchlief alle Junioren-Stufen beim EVZ. Und nun hat er das geschafft, wofür er und seine Kollegen jahrelang hingearbeitet haben.

Yannick Zehnder, normalerweise würde man fragen: Wie viel haben Sie geschlafen nach der Meisterfeier? Wir fragen: Wie haben Sie geschlafen?

( L acht) Ich habe auch nicht viel geschlafen. Wir haben mit Freunden und Familie noch lange in der Bossard Arena gefeiert. Ich kam erst spät ins Bett. Am Samstag sind wir als Team in Zug zusammen essen gegangen.

Eine Titelfeier fast ohne Fans – wie muss man sich das vorstellen?

Naja, da kamen doch einige tausend Fans auf den Arenaplatz. Wir durften aber nur 30 Minuten mit ihnen feiern, dann kam die Polizei und sagte, es sei genug, dann mussten wir wieder rein. Ich hätte aber noch lang weitermachen können.

Wie sah die Feier denn aus?

Jeder Spieler wurde auf dem Balkon über dem Arenaplatz ausgerufen. Dann sangen wir Fan-Lieder zusammen. Wir konnten auch einige Worte mit den Fans wechseln. Es war ein sehr spezieller Moment für mich persönlich. Ich wäre am liebsten noch mehrere Stunden dort auf dem Balkon geblieben.

03.05.2021; Zug; Eishockey National League Playoff Final - EV Zug - Genf Servette HC; Torhueter Daniel Manzato (L, Genf) und Noah Rod (R, Genf) gegen Yannick Zehnder (M, Zug) (Patrick Straub/freshfocus) freshfocus

Was bedeutet dieser Titel für Sie als gebürtiger Ur-Zuger?

Ich war schon immer selber auch ein EVZ-Fan. Es war stets meine Motivation, genau das gemeinsam mit dem EVZ erleben zu können. Ich wünschte mir immer, beim nächsten Meistertitel in der Mannschaft dabei zu sein, es war eines meiner grössten Ziele, mein grösster Traum. Ich fühlte selber mit, wie wir uns das alle ersehnt haben. Dabei zu sein ist einfach ein Traum.

Wieso ist dieser Titel des EVZ verdient?

Seit ich in der ersten Mannschaft bin, hat der EVZ sehr viel richtig gemacht. Wir haben hart trainiert, haben hart an uns gearbeitet. Wir hatten immer nur ein Ziel: den Meistertitel. Jeden einzelnen Tag haben wir dafür geopfert. Wir haben uns diesen über die ganze Saison hinweg verdient. Wir reihten Sieg an Sieg, zeigten Tag für Tag unsere Leistungen und verbesserten uns. Die Corona-Pandemie hat das Ganze noch schwieriger gemacht. Denn die Fans fehlten, um uns anzufeuern. Man musste sich als Spieler stets selber motivieren. Das war als Team wichtig und wir haben es immer wieder geschafft. Im Playoff haben wir zehn Spiele gewonnen und nur dreimal verloren. Ich glaube, das spricht für sich.

«In der Schweiz freute sich wohl kein Team so sehr auf diesen Meistertitel» Yannick Zehnder

Was bedeutet dieser Titel für Zug und die Zentralschweiz?

Es ist riesig. In der Schweiz freute sich wohl kein Team so sehr auf diesen Meistertitel. Man spürt das überall, ums Stadion, in der Stadt, am See. Wir liefen am Samstag mit dem Pokal am See herum, uns wurde immer wieder gratuliert. Es ist etwas ganz Spezielles. Vor allem, weil man so lange dafür arbeiten musste.

Es war eine harzige Finalserie gegen Servette – was machte den Unterschied?

Es war eine sehr ausgeglichene Serie, alle drei Spiele waren bis in die letzten Minuten spannend. An was es letztlich lag … nun, im Final ist es immer eine Kopfsache. Ich habe noch nie ein Team erlebt, in dem jeder für jeden kämpfte, alle haben es gut untereinander. Es kam nie schlechte Stimmung auf, jeder hatte nur ein Ziel. Im Final haben wir sehr diszipliniert gespielt. Wir versuchten, wenig Strafen zu kassieren. Letztlich war wohl dieser unglaubliche Team-Spirit entscheidend.

War das ein speziell körperbetonter Final oder nur typisch Playoff?

Es ging ziemlich ab, beide Teams spielten hart, schenkten sich nichts, spielten defensiv stark. Im Vergleich zur Quali und zu den vorherigen Playoff-Runden konnten wir noch eine Schippe drauflegen. Es ist immer ein schmaler Grat zwischen hart und fair spielen. Dafür, dass wir wenig Strafen kassierten, haben wir hart gespielt. Wir fanden einen guten Mix. Obwohl das harte Spiel eigentlich gar nicht zu uns passt.

Was bedeutet der Abgang von den Teamstützen wie Captain Diaz und Hofmann für die nächste Saison?

Das ist sehr schade. Hofmann hat vieles richtig gemacht in den letzten Jahren, dass er diese Chance für die NHL bekommt, ich freue mich für ihn. Diaz stellt sich einer neuen Herausforderung. Der EVZ hat ein junges, hungriges Team, das sich noch weiterentwickeln kann. Wir müssen weiter an uns glauben und ich denke, wir sind gut aufgestellt, dass wir auch kommende Saison angreifen können.

Es wird von einer Zuger Dynastie gesprochen – was ist für den EVZ in den nächsten Jahren möglich?

Wir haben alles, was es braucht, um oben mitzuspielen. Der EVZ ist sehr attraktiv für Spieler geworden. Jeder, der zum EVZ kommt, will sich nochmals verbessern, ist hungrig auf mehr, will sich nicht zurücklehnen. Das sind sehr gute Voraussetzungen, wenn eine Organisation so etwas ausstrahlt. Ich sehe eine positive Zukunft für den EVZ.