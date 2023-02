Apotheker warnen: «Jeden Sonntag holen sich 35 Frauen die ‹Pille danach›»

Die «Pille danach» figuriert in jener Medikamente-Kategorie, in der eine kontrollierte Abgabe durch Arzt oder Apothekerin notwendig ist. Auch dürfe sie somit nicht mehr beworben werden.

Rund 100’000 «Pillen danach» werden jährlich in Schweizer Apotheken eingenommen. Erst gibt es ein Beratungsgespräch, ein Fragebogen wird ausgefüllt und dann wird die Pille verabreicht . Sie muss noch in der Apotheke eingenommen werden .

Leichte Zunahme festgestellt

Eine Umfrage in einigen Apotheken, die durchgehend geöffnet sind, zeigt, dass die Nachfrage stabil ist – allenfalls leicht zugenommen hat. Insbesondere an Abenden und am Wochenende sei die «Pille danach» gefragt, wie Apothekerin Corinne Schmid von der Bellevue-Apotheke in Zürich sagt. «Dann, wenn man kurzfristig keinen Arzttermin mehr bekommt.»