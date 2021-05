Tofu, Tempeh, Seitan - Jeder 6. Burger ist mittlerweile vegi

So wird mittlerweile jedes sechste im Detailhandel abgesetzte Burger- Patty auf pflanzlicher Basis produziert.

Denn die Nachfrage nach Fleischersatzprodukten ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Das steht im ersten Fleischersatz-Report, den das Bundesamt für Landwirtschaft am Montag veröffentlicht hat.

Für die Schweizer Landwirtschaft bietet das ein riesiges Potenzial, schreibt der Bund in einer neuen Übersicht.

Es gibt kaum mehr ein Burgerladen, der nicht auch eine Vegi-Alternative im Angebot hat. Denn die Nachfrage nach Ersatzprodukten hat in den letzten Jahren stark zugenommen, wie aus dem ersten Schweizer Fleischersatzreport hervorgeht, der am Montag erschienen ist. Erstmals bietet der Report, der vom Bundesamt für Landwirtschaft verfasst wurde, einen Überblick, wie sich das Angebot für Ersatzprodukte entwickelt hat.

Grösseres Angebot

Das schlägt sich auch im Angebot nieder. Die Zahl der eingeführten Produkten in den Kategorien «Meat Analog» und «Vegi Convenience» hat sich mehr als verdoppelt (siehe Box). Eingeführt wurden vornehmlich Burger, Aufschnitt oder Formfleisch wie Schnitzel und Nuggets, heisst es im Report. Besonders stark zulegen konnten die Burgeralternativen: Sie machen bereits 16,6 Prozent am Gesamtsegment aus. Das heisst: Jeder sechste Burger im Detailhandel ist mittlerweile vegi oder vegan. Zwischen 2016 bis 2020 verzeichnete diese Kategorie ein Wachstum von 62 Prozent.

Immer mehr Vegetarier

Ein Grund für die gesteigerte Nachfrage sehen die Autorinnen und Autoren in der gesellschaftlichen Diskussion zum Klimawandel und der tierischen Lebensmittelproduktion. «Insbesondere die intensive tierische Lebensmittelproduktion mit ihren negativen Auswirkungen auf die Umwelt, das Klima sowie die Tierhaltung wird von einem Teil der Gesellschaft kritisch hinterfragt und haben Ernährungsformen wie dem Vegetarismus, dem Veganismus oder dem Flexitarismus Auftrieb gegeben, bei denen komplett oder teilweise auf den Konsum von tierischen Produkten oder Fleisch verzichtet wird.»

Urban, gutverdienend, jung, Familienhaushalt: Der Einkauf von Fleischersatzprodukten sei zudem stark von soziodemografischen Merkmalen geprägt. Umgekehrt sei die Nachfrage nach Fleischersatzprodukten in ländlichen Gebieten, in der Westschweiz und bei Haushalten mit geringen Einkommen tiefer, heisst es im Report. Denn Ersatzprodukte seien im direkten Vergleich immer noch deutlich teurer als Fleischprodukte. «So kosten beispielsweise pflanzliche Burger im Durchschnitt 42 Prozent mehr als Fleischburger.»

Nachfrage wird wachsen

Mit rund einer halben Milliarde Euro Umsatz sei das Vereinigte Königreich der bedeutendste Markt für Fleischersatzprodukte in Europa. Rechnet man allerdings mit den Pro-Kopf Ausgaben, so zeigt sich, dass die Schweiz mit 11,50 Euro im europäischen Vergleich die höchsten Pro- Kopf-Ausgaben für Fleischersatzprodukte aufweist. Das biete für die Schweizer Landwirtschaft grosses Potenzial, insbesondere in Bezug auf die Produktion pflanzlicher Rohstoffe. «Diese Potentiale werden bislang kaum genutzt. Derzeit werden nahezu alle pflanzlichen Proteine für die inländische Fleischersatzproduktion importiert», heisst es im Bericht.