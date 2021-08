«Nichts hat sich verändert» - Unverhüllte Frau aus Angst vor den Taliban übermalt

Wer die Ideologie der Islamisten in Frage stellt, ist in Gefahr und geändert hätten sich die Taliban auch nicht – davon ist die afghanische Ethnologin Shikiba Babori überzeugt.

Die Ethnologin Shikiba Babori lebt in Köln und glaubt nicht an eine gemässigtere Taliban.

Darum gehts Die Taliban haben die Kontrolle über Kabul übernommen.

Menschen flüchten und haben Angst vor dem Regime der Extremisten.

Die Taliban behaupten fortschrittlicher geworden zu sein.

Ethnologen und Experten sehen das anders.

Die Taliban kündigten eine friedliche Machtübernahme an. Ein Taliban-Sprecher behauptete gegenüber «BBC», dass auch Frauen nichts zu befürchten hätten. Frauen und Mädchen sollten weiterhin zur Schule gehen und an der Uni studieren können. Eine Burka zu tragen, sei nicht notwendig – nur ein Kopftuch – so der Sprecher weiter. Doch schon jetzt sind Studentinnen nach Hause geschickt worden, weil die Dozenten sich nicht sicher waren, ob Frauen unter der Herrschaft der Taliban weiter an die Uni kommen und zusammen mit Männern studieren dürften. Und ein Beauty-Salon liess die Plakate, die unverhüllte Frauen zeigen, präventiv entfernen.

Die afghanische Ethnologin Shikiba Babori glaubt, dass jeder, der die Ideologie der Taliban in Frage stelle, in Gefahr sei, und dass Frauen eingesperrt würden. Babori lebt lau «FAZ» in Köln. Eine Reise nach Afghanistan scheint immer weiter in die Ferne zu rücken: «Es sind nicht nur Frauen und Journalisten bedroht, sondern jeder Intellektuelle. Jeder, der an Fortschritt glaubt», sagt sie im Interview.

«Nichts hat sich verändert»

Anfang der 2000er-Jahre habe es eine sehr gute Zeit gegeben. Zu dem Zeitpunkt war die Nato frisch in Afghanistan. 2006 und 2007 verschlechterte sich die Situation zusehends und als Frau habe sie sich nicht mehr frei bewegen können. «2014 wurde der Islamische Staat aktiv und man wusste nicht mehr, von welcher Seite die Anschläge verübt wurden», so Babori weiter.

Die Taliban zeigen sich heute in Gesprächen fortschrittlicher und weltoffener – wie in dem Interview mit «BBC». Die Ethnologin afghanischer Herkunft glaubt nicht an diese Neuausrichtung: «Aus den Gebieten, wo ich Kontakt mit Menschen habe, höre ich, dass sich nichts verändert hat. Die Taliban sind genauso wie damals. Frauen müssen Burka tragen und dürfen ohne männliche Begleitung das Haus nicht verlassen.»

Der Perversion keine Grenzen gesetzt

Das schlimmste Szenario, was viele Afghanen fürchteten, sei ein Bürgerkrieg. Babori erinnert an die vielen Gruppierungen, die mit den Taliban um die Macht gerungen haben: «Der schnellste Weg jemanden zu entehren, ist, seiner Frau, Mutter, Tochter oder Schwester etwas anzutun. Was diese Art der Perversion betrifft, ist den Entwicklungen in Afghanistan keine Grenzen gesetzt.»

Das Wichtigste in diesem Land ist es jetzt zu überleben, sagt Babori: «Familien, die nicht mit den Taliban sympathisieren, werden sich aus Angst nicht hinstellen und sagen: Wir sind gegen die Taliban.»