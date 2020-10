Quarantäne«Jeder, der in den Ausgang geht, ist sich doch des Risikos bewusst»

Zwei mit dem Coronavirus infizierte Personen waren am Wochenende in Uri im Ausgang. Nun mussten sich rund 300 Personen in Quarantäne begeben.

Darum gehts Im Kanton Uri wurden 300 Personen in Quarantäne geschickt.

Zwei Urner erzählen, wie es ihnen in der Quarantäne geht.

Nachdem zwei mit dem Coronavirus infizierte Personen am Wochenende in Altdorf im Ausgang waren, mussten sich rund 300 Personen in eine zehntägige Quarantäne begeben. «Ich wurde am Mittwoch um 19 Uhr über das Contact-Tracing über die Quarantäne informiert», erzählt ein betroffener Urner, der am Samstag in der Londoner Bar in Altdorf war.

Für ihn kam die Meldung aber nicht überraschend: «Über Kollegen habe ich zuvor bereits erfahren, dass sich ein solcher Fall in dieser Bar ereignet hat. Daher wusste ich bereits, dass ich sehr wahrscheinlich in Quarantäne geschickt werde», sagt er weiter. Nach der Meldung musste er sich auch auf seine neue Situation einstellen. Weil der Urner am nächsten Tag eigentlich hätte arbeiten sollen, musste er umgehend seinen Arbeitgeber informieren, damit der Arbeitsplan angepasst werden konnte.

Er versucht nun aus seinen unfreiwilligen Ferien das Beste herauszuholen. «Durch den Fakt, dass viele weitere meiner Kollegen betroffen sind, fällt es mir leichter, die Quarantäne zu verbringen. Bei Langeweile kann man einfach kurz anrufen und ein bisschen reden.» Die Pläne fürs nächste Wochenende sind zwar gestrichen, aber «anstatt in eine Bar zu gehen, kann man sich nun mit Freunden in einem Zoom-Call treffen und dort gemeinsam ein Bier trinken». Grundsätzlich nehme er die Situation gelassen. «Ändern kann ich es jetzt nicht mehr, und jeder, der in den Ausgang geht, ist sich doch des Risikos, in Quarantäne geschickt zu werden, wohl auch selber bewusst.» Er will die Zeit, die ihm nun zur Verfügung steht, auch anders nutzen. «Ich könnte mir vorstellen, nun in meinem Zimmer mehr Sport zu treiben, Zeit hätte ich ja genug.»

So gehen Urner Betroffene mit Quarantäne um

Ein weiterer Urner berichtete uns über seine Quarantäne. Er ist nicht wie der erste in einem festen Arbeitsverhältnis, sondern Schüler; bei ihm sieht die Situation leicht anders aus.

«Als ich den Anruf vom Contact-Tracing bekommen hatte, musste ich schon ein bisschen schmunzeln», sagt ein weiterer betroffener Nachtschwärmer. «Ich hatte das Gefühl, dass die Frau, die am Telefon war, sich darauf vorbereitet hatte, dass ich gleich ausrasten werde. Dies gab mir das Gefühl, dass nicht jeder so gelassen mit der Situation umgeht.» Auch er musste nach dem Anruf zuerst Abklärungen treffen, wie es nun weitergeht. «Ich musste meine Schule darüber informieren, dass ich bis nächste Woche nicht anwesend sein werde», seine Hausaufgaben bekomme er nun per Mail, damit er auch von zu Hause aus lernen könne. Auch er versucht, aus der Situation nun das Beste zu machen. «Es ist halt so, wie es ist, ich finde, man sollte es irgendwo auch mit ein bisschen Humor sehen, auch wenn die Lage sehr ernst ist.» Weiter erzählt er: «Wenn ich nach dem Erledigen der Schulaufgaben noch Zeit habe, werde ich sie wohl in Netflix investieren und Serien weiterschauen, für die ich nie Zeit hatte.»