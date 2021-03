Nach drei Wochen in der Homeoffice-RS rückten am 8. Februar 5000 Rekruten und Rekrutinnen in die Kasernen ein.

Nach drei Wochen im Homeoffice rückten am 8. Februar rund 5000 Rekruten in die Kasernen ein. Die Armeeangehörigen hatten den Auftrag, sich Zuhause via E-Learning Grundkenntnisse des Militärs und des militärischen Alltags anzueignen. Etwa, wie man sich beim Vorgesetzten korrekt an- und abmeldet, was die Gradabzeichen bedeuten oder wie die einzelnen Teile des persönlichen Gewehrs genannt werden.