Gesundheitsstudie

Jeder dritte junge Mann würde sich Mikrochip einpflanzen lassen

Frauen und Männer setzen sich unterschiedlich mit ihrer Gesundheit auseinander. Das zeigt eine Studie von der Krankenkasse Sanitas. Viele junge Männer können sich vorstellen, dass die Technik Teil ihres Körpers wird.

Frauen und Männer ticken anders, auch was ihre Gesundheit anbelangt. Das ist eine der Erkenntnisse des «Sanitas Health Forecast 2020». So stehen den Wearables, also tragbaren Gadgets, die Bio- oder Neuro-Feedbacks an den Träger abgeben, 39 Prozent der 18- bis 29-jährigen Männnern positiv gegenüber. Bei den Frauen sind es 16 Prozent.