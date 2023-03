Teenagerfilter: «Jeder eklige Typ kann sich so als 15-Jähriger ausgeben und Gleichaltrige angraben»

1 / 5 Eltern zeigen sich besorgt wegen eines neuen Tiktok-Filters. Auf Social Media bezeichnen sie den Filter Teenage-Look als gefährlich. Der Filter lässt Personen deutlich jünger aussehen. Getty Images Der Filter lässt Personen deutlich jünger aussehen. 20 Minuten Dass sich Eltern Sorgen machen, versteht Psychotherapeut Felix Hof. Auch er findet den Filter hoch problematisch. «Ein solcher Filter macht es potenziellen Triebtätern einfacher, Kinder und Jugendliche online anzusprechen und sie zu täuschen.» 20min/Matthias Spicher

Das ist das Problem

Er lässt Personen deutlich jünger aussehen und wird auf Tiktok gehypt: Der Filter Teenage-Look. Der Hashtag #Teenagefilter hat mittlerweile über 350 Millionen Aufrufe. Mehrere Eltern zeigen sich auf Social Media besorgt und bezeichnen den Filter als gefährlich. Eine Mutter schreibt dazu auf Twitter: «Jeder eklige Typ kann sich als 15-Jähriger ausgeben und Gleichaltrige angraben. Redet mit euren Kindern darüber.»

Dass sich Eltern Sorgen machen, versteht Psychotherapeut Felix Hof. Auch er findet den Filter hoch problematisch. «Ein solcher Filter macht es potenziellen Triebtätern einfacher, Kinder und Jugendliche online anzusprechen und sie zu täuschen. Das kann zu gefährlichen Situationen führen.» Für Kinder und Jugendliche sei es hingegen oftmals schwierig zu erkennen, ob es sich um einen Filter handelt.

Das liege einerseits an der immer besser werdenden Software. «Andererseits können Kinder und Jugendliche Gefahrensituationen aufgrund ihres Alters nicht richtig einschätzen und beurteilen», sagt Hof. Das Thema Cybergrooming habe in den letzten Monaten stark zugenommen. «Ich behandle vermehrt junge Patientinnen und Patienten, die davon betroffen sind. Auch besorgte Eltern wenden sich an mich. Es ist ein grosses Thema und muss ernst genommen werden.»

Bund will Kinder und Jugendliche mehr schützen

Kinderschutz Schweiz warnt und fordert Aufklärung

Auch bei Kinderschutz Schweiz warnt man: «Wir haben schon immer gesagt, dass solche Filter eine Gefahr für Kinder und Jugendliche darstellen, denn er lässt Personen wieder deutlich jünger aussehen. Auf diese Weise sehen Personen, die zwischen 40 und 60 Jahre alt sind, plötzlich wieder wie 16 aus», sagt Leiterin-Kommunikation Tamara Parham. Es habe bereits in der Vergangenheit ähnliche Filter, beispielsweise auf Snapchat gegeben, mit dem Teenage-Filter käme nun ein Weiterer hinzu.

Neu bei diesem sei aber der enorme Hype auf Social Media und vermehrte mediale Berichterstattung: «Aber es ist gut, wenn wir darüber sprechen», sagt Parham. Eine Beschränkung oder gar ein Verbot des Filters hält Parham nicht für sinnvoll: «Das nützt nichts. Es kommt schnell ein neuer Filter. Damit ist das Problem nicht gelöst.» Wichtig und besser sei es, die Medienkompetenz zu fördern: «Es braucht Aufklärung. Eltern dürfen Kinder im Netz nicht allein lassen, sondern müssen sie altersgerecht an digitale Medien heranführen. Dazu gehört, sie mit den Chancen wie auch den Gefahren des Internets vertraut zu machen und ihnen zu zeigen, wie sie sich am besten schützen.»

Grooming wird an Schulen thematisiert

Laut Beat A. Schwendimann, Leiter Pädagogische Arbeitsstelle LCH, wird an Schulen der Umgang mit sozialen Medien im Modul «Medien und Informatik» vertieft behandelt. Lehrpersonen werden zudem in der Aus- und Weiterbildung auf die Behandlung dieses Themas im Unterricht vorbereitet. Dabei gehe es auch um verzerrte Darstellungen in den sozialen Medien, die insbesondere durch die immer besser werdenden Filter täuschend echt aussehen. «Es ist ein wichtiger Aspekt eines mündigen und kompetenten Umgangs mit Medien, dass sowohl zu Hause als auch in der Schule offengelegt und kritisch diskutiert wird, welche Mechanismen hinter der Scheinwelt von Instagram, Tiktok und Co stehen», sagt Schwendimann.

Neben einer Diskussion zu unrealistischen Schönheitsidealen und Fake News gehört auch die Sensibilisierung auf die Gefahr von potenziellen Triebtätern dazu, welche sich als Kinder oder Jugendliche ausgeben. «Man spricht hier von Grooming, das heisst Triebtäter geben sich in sozialen Medien oder Videospiel-Chats über längere Zeit als Gleichaltrige aus, um die Jugendlichen eventuell zu einem Treffen vor Ort zu überreden.» Ein wichtiger Aspekt sei hier die Elternbildung, in welcher Eltern auf die Thematik aufmerksam gemacht werden. «Kinder, Jugendliche sowie deren Eltern müssen wissen, an wen sie sich bei einem Verdachtsfall oder einem Vorfall wenden sollen.»

