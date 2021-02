1 / 4 Am Sonntag machte «El Mundo» den Vertrag mit Lionel Messi publik. Foto: Imago 555’237’619 Euro, eine halbe Milliarde – so viel kostete Lionel Messi dem FC Barcelona in den letzten vier Spielzeiten. Foto: Screenshot/El Mundo Der Superstar schweigt bisher. Foto: AFP

Darum gehts Barcelona siegte am Sonntagabend gegen Bilbao.

Dennoch herrscht bei den Katalanen das blanke Chaos.

«El Mundo» veröffentlichte am Sonntag den Mega-Vertrag von Messi.

Während der argentinische Superstar schweigt, nehmen ihn die Verantwortlichen in Schutz.

Lionel Messi gibt die Antwort auf dem Platz. Per Traum-Freistoss erzielt er das 650. Pflichtspieltor für den FC Barcelona. Barcelona gewinnt gegen Athletic Bilbao mit 2:1, zieht in der Tabelle am Erzrivalen Real Madrid vorbei und ist in Spanien Zweiter hinter Atlético Madrid. Freilich mit zehn Punkten Respektabstand. Alles gut also bei den Katalanen? Mitnichten. So sorgen ganz andere Zahlen derzeit für heftige Diskussionen, drangen am Sonntag doch Details des hoch dotierten Messi-Vertrags an die Öffentlichkeit.

555’237’619 Euro, eine halbe Milliarde – so viel kostete Lionel Messi dem FC Barcelona in den letzten vier Spielzeiten. Veröffentlicht hat diese Zahlen die spanische Zeitung «El Mundo». Sie machte ein 30-seitiges Dokument, unterschrieben von Messi, dem Ex-Präsidenten, Josep Maria Bartomeu, dem ehemaligen Vizepräsident für Sport und dem Ex-CEO Barcelonas, publik.

«Der pharaonische Vertrag von Messi, der Barça ruiniert»

Der Aufschrei war riesig. Fans wüteten auf Social Media, die Medien übertrafen sich mit Superlativen in den Schlagzeilen. Und Messi? Der war entblösst. Der 29-jährige Argentinier stand plötzlich als gierig, ja unverschämt da. Denn der Moment der Enthüllung drängt ja eine Assoziation mit Barças Schuldenkrise geradezu auf. Die Katalanen stehen mit 1,173 Milliarden in der Kreide, wie vergangene Woche ihr Geschäftsbericht einräumte. 731 Millionen davon sind kurzfristige Schulden. Und so war klar, dass die These von «El Mundo» einen wahren Kern hat, schrieb die Zeitung doch in grossen Lettern: «Der pharaonische Vertrag von Messi, der Barça ruiniert».

Was der Superstar zu der Enthüllung, zu seiner Entblössung, denkt, ist unbekannt. Messi macht nämlich das, was er immer macht. Er schweigt. Als er vorigen Sommer aus sportlichem Frust aus Spanien fliehen wollte, war viel von Manchester City die Rede. Jetzt lernt er angeblich Französisch, weil PSG die Favoritenrolle innehaben soll. Bekommt Barças künftiger Präsident, der nach Verschiebung wegen der Covid-Restriktionen erst am 7. März gewählt werden kann, überhaupt noch eine Chance, ihn zu halten? Absolut unklar.

Ronald Koeman nimmt Messi in Schutz