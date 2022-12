Jedem fünften Schweizer fehlt Geld für Zahnarzt

So wie ihr geht es einer Studie zufolge jeder fünften Person in der Schweiz. (Symbolbild)

Ein Vorstoss will nun, dass die Krankenkassen die Zahnarztkosten übernehmen.

Auch in der 20-Minuten-Community gibt es Betroffene.

In der Schweiz geht laut einer Studie jede fünfte Person aus Kostengründen nicht zur Zahnkontrolle.

Ratenzahlung für gezogenen Zahn

Als Fidan vor einigen Jahren ein Zahn wackelte, musste sie notfallmässig zum Zahnarzt. Die Rechnung dafür konnte sie nur in Raten zahlen. «Der Zahnarzt hatte keine Freude, aber anders war es nicht möglich. Fünf Monate lang zahlte ich die Behandlung ab.»

Ja, ich hatte schon Zahnschmerzen und suchte trotzdem keinen Zahnarzt auf, weil ich es mir nicht leisten konnte. Ich gehe nie zur Dentalhygiene, weil mich das Geld reut. Ich gehe regelmässig. Ich will nur das Resultat sehen.

Auch 20-Minuten-Leserin Lilly (26) müsste eigentlich zum Zahnarzt. «Ich weiss seit mehreren Jahren, dass meine Weisheitszähne rausmüssten. Aber mir fehlt das Geld dafür.» Lilly hat eine leitende Funktion in einem Logistikbetrieb und «einen anständigen Lohn. Aber ich hatte früher finanzielle Probleme und es wird nur langsam besser.» Doch die 2000-Franken-Behandlung sei momentan nicht möglich. Also hält Lilly die Schmerzen aus.

Angst vor Folgekosten

Kevin (33) arbeitet in der IT. Sein Lohn reiche zum Leben, doch nach Steuern, Miete und Alimente sei nicht mehr viel übrig. «Ich hatte auch schon Zahnschmerzen und ging nicht zum Zahnarzt, sondern wartete, bis sie verschwanden.» Er habe Angst vor Folgekosten, sollte er doch mal einen Zahnarzt aufsuchen. «Und ganz ehrlich: Es ist einfach zu teuer in der Schweiz. Das Geld reut mich.»