53 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer gaben in einer repräsentativen Umfrage von Comparis an, eine 3a-Vorsorgelösung zu haben. Jede fünfte Person (21 Prozent) hat im vergangenen Jahr laut dem Online-Vergleichsdienst jedoch weniger oder gar nichts in die dritte Säule eingezahlt. Als Begründung gaben 43 Prozent der Betroffenen weniger Einkommen als im Vorjahr an. «Darin spiegeln sich unter anderem die Lohnausfälle wegen Kurzarbeit sowie Corona-bedingte Entlassungen», sagt Leo Hug, Vorsorge-Experte bei Comparis.