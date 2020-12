Pandemie hinterlässt Spuren : Jeder Fünfte rechnet mit Verschlechterung seiner finanziellen Lage

Die Schweizer Bevölkerung schätzt die Entwicklung ihrer persönlichen Finanzen für 2021 pessimistischer ein als noch vor einem Jahr. Die Corona-Pandemie hinterlässt Spuren. Fast ein Fünftel der Erwachsenen in der Schweiz glaubt, dass sich ihre finanzielle Situation im kommenden Jahr verschlechtert, wie eine Umfrage des Vergleichsdienstes Comparis zeigt. Das sind so viele wie noch nie in den letzten vier Jahren.