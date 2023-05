Jeder fünfte Schweizer bereist im Sommer mit dem Zug die Schweiz

Schweizer denken bei Nachhaltigkeit an Natur und Berge

Nachhaltige Sommerferien in der Schweiz lösen am häufigsten Assoziationen zu Bergen und Natur aus, gefolgt vom öffentlichen Verkehr, dem Wandern, der Kulinarik und den Gewässern. Die Menschen denken im Zusammenhang mit nachhaltigen Ferien ausserdem an Erholung und Entspannung, Abfallmanagement und Sauberkeit. Das zeigt eine von Schweiz Tourismus in Auftrag gegebene Nachhaltigkeitsstudie, an der 2500 Menschen aus Deutschland, Frankreich und Grossbritannien teilgenommen haben.