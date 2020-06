vor 1h

Trotz Lockerungen

Jeder fünfte Schweizer rechnet mit weniger Geld

Kurzarbeit und Jobverlust: Viele Schweizer rechnen damit, dass sich ihre finanzielle Lage im Juni verschlechtert. Sparen ist darum angesagt. Die Krise hat das Konsumverhalten wohl nachhaltig verändert.

von Barbara Scherer

1 / 10 Die Corona-Krise wirkt sich negativ auf das Portemonnaie der Schweizer aus. KEYSTONE Fast jeder Fünfte erwartet, dass sich die eigene finanzielle Situation im Juni gegenüber dem Mai verschlechtert. Comparis.ch Fast ein Drittel nennt als Grund für diese negative Erwartung die Kurzarbeit. KEYSTONE

Darum gehts Obwohl der Lockdown vorbei ist, sorgt sich jeder Fünfte um sein Geld.

Denn viele müssen Kurzarbeit leisten oder haben den Job verloren.

Doch schon in einem Monat könnten die Schweizer wieder in Shoppinglaune sein.

Das Einkaufsverhalten hat sich aber wohl nachhaltig verändert.

Der Lockdown ist vorbei, und das Leben normalisiert sich langsam wieder. Trotzdem wirkt sich die Corona-Krise weiterhin negativ auf das Portemonnaie der Schweizer aus: Fast jeder Fünfte erwartet, dass sich die eigene finanzielle Situation im Juni gegenüber dem Mai verschlechtert. Das zeigt eine Umfrage des Internet-Vergleichsdiensts Comparis.ch.

Als Grund für die negative Erwartung nennt fast ein Drittel der Befragten die Kurzarbeit, die sie selbst oder ihr Partner leisten müssen. Bei über 17 Prozent ist es der eigene Jobverlust oder der des Partners. Bereits im März und April rechneten über 25 Prozent der Schweizer mit einer Verschlechterung ihrer Finanzlage im kommenden Monat.

Sparen ist angesagt

Diese anhaltende Unsicherheit in der Corona-Krise verändert das Konsumverhalten: So will über ein Drittel der befragten Personen mehr sparen und weniger konsumieren: Über 39 Prozent geben an, dass sie auf grössere Anschaffungen wie Möbel- oder Autokauf verzichten.

Für die Wirtschaft ist dieser Trend aber nicht förderlich. Nachvollziehbar sei es jedoch, dass sich die Schweizer zurzeit um ihre finanzielle Lage Sorgen machen und deshalb sparen wollen: «Die Stimmung ist noch stark vom Lockdown geprägt», sagt Wirtschaftspsychologe Christian Fichter zu 20 Minuten. Trotz den ersten Lockerungen kommen die meisten Leute nur langsam in Konsumlaune.

«Die Leute müssen erst wieder positive Erfahrungen machen, um ihre Unsicherheiten und Ängste ablegen zu können», erklärt Fichter. Da die wirtschaftliche Lage in der Schweiz weniger schlimm sei als erwartet, könnte das aber schon sehr bald sein: «Ich gehe davon aus, dass schon in einem Monat wieder mehr eingekauft wird.»

Wanderferien statt auf die Malediven fliegen

Spurlos wird die Corona-Krise aber nicht an den Schweizern vorbeigehen: Laut Fichter wird sich das Konsumverhalten verändern. «Die Leute werden sicher bewusster einkaufen.» Verzichten die Schweizer also in Zukunft auf vieles? Nicht unbedingt.

«Wer Ferien buchen will, wird das trotzdem machen. Aber statt auf die Malediven zu fliegen, fahren die Leute wohl eher in die Wanderferien im Engadin», erklärt Fichter. Die Schweizer könnten in Zukunft also bescheidener konsumieren und Werte wie Nachhaltigkeit wichtiger werden.