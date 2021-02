Künftig wollen mehr Schweizer in der Schweiz einkaufen.

Mehr Schweizer wollen auch nach den Grenzöffnungen wieder in der Schweiz einkaufen.

Gewinner des Grenzeinkaufsverbot ist die Migros

Grund für den Umschwung ist für 43 Prozent der Befragten die Zeitersparnis bei Einkäufen in der Schweiz. 39 Prozent schätzen die regionale Herkunft der Produkte.

Gewinner des Grenzeinkaufverbots in der Schweiz sei die Migros. 32 Prozent der regelmässigen Grenzeinkäufer geben an, aktuell mehr bei der Migros einzukaufen, heisst es in der Studie, gefolgt von Lidl (24 Prozent).