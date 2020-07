Dreck, Lärm und Waschpläne

Jeder Fünfte zofft sich mit Nachbarn wegen der geteilten Waschmaschine

Streit mit dem Nachbarn bekommen die meisten Schweizer wegen Lärm und Dreck. Auch die kollektive Waschküche sorgt laut einer Studie für Konflikte.

Dabei gibts am meisten Streit, weil die Maschine nach der Benützung nicht richtig gereinigt wurde.

Eine laute Feier mit Freunden in den eigenen vier Wänden – das kann schnell einmal zu Krach mit dem Nachbarn führen: Knapp jeder zweite Schweizer nervt sich über die Lärmemissionen der Nachbarn, wie eine Studie des Immobilienportal Homegate.ch zeigt.

Die Waschküche ist ein Problemherd

Ein weiterer Stressfaktor: die kollektive Waschküche. Darüber streiten sich rund 32 Prozent der Schweizer mindestens einmal im Monat mit den Nachbarn. Dabei gibts am meisten Streit, weil die Maschine nach der Benützung nicht richtig gereinigt wurde.

Zudem hat fast ein Viertel der Betroffenen keine klaren Waschzeiten. Dabei ist die häufigste Regelung in der Deutschschweiz ein Waschplan mit Eintragepflicht. In der Romandie gelten hingegen fixe Zeiten und im Tessin setzt man auf mündliche Absprachen. Das Nichteinhalten der Waschpläne und überzogene Nutzungszeiten können zu Streitigkeiten führen.

Streitereien werden mit Familie besprochen

Knatsch mit den Nachbarn besprechen Schweizer in erster Linie am liebsten mit der eigenen Familie oder Freunden. Erst danach wird das brennende Thema direkt mit den Nachbarn angesprochen. Ein Viertel der Befragten wendet sich auch gerne an Arbeitskollegen.