Brutale Attacken: «Jeder kann Opfer werden» – darum gehen Verwirrte auf Unbeteiligte los

Bei einer brutalen und scheinbar völlig grundlosen Attacke im Zürcher Hauptbahnhof wurden am Sonntag zwei Frauen verletzt. Der mutmassliche Täter, ein 26-jähriger Eritreer, konnte kurz darauf festgenommen werden. Für ihn wurde U-Haft beantragt. Es ist nicht der erste solche Vorfall. Seit 2019 sorgten zehn vergleichbare Fälle in der Schweiz und Deutschland für Schlagzeilen: Jedes Mal griffen psychisch kranke Menschen völlig Unbeteiligte massiv an, sechsmal endete die Tat tödlich. Letztes Jahr wurde ein Schweizer (32) verurteilt, weil er einen ihm unbekannten Mann erwürgte. In der Mehrheit der Fälle waren Migranten mit psychischen Erkrankungen die Täter, mit einer Häufung von Eritrea als Herkunftsland.

Wie kann es zu einer solchen Tat kommen?

Thomas Knecht, forensischer Psychiater und leitender Arzt in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Herisau AR sagt dazu: «Oftmals befinden sich die Personen in einem seelischen Ungleichgewicht. Faktoren wie Aggressionen und Frustration begünstigen den Aufladungszustand, der dann in einem Gewaltexzess enden kann.» Ein Serotonin-Mangel in Verbindung mit einem hohen Aggressionspegel führen schliesslich zu einem kritischen Punkt, bei dem sich der Täter ein Ersatzobjekt sucht, um sich abzureagieren. Alkohol und weitere Betäubungsmittel können bei solchen Delikten zudem einen enthemmenden Faktor spielen. Auch eine paranoide Psychose könne eine Erklärung für solche Taten sein: «Hier erlebt der Betroffene die Welt grundsätzlich als feindselig. Die Betroffenen können unter Verfolgungsangst und Wahnvorstellungen leiden. Oftmals sind paranoide Psychosen schwer zu erkennen, weil sie schleichend sind», sagt Knecht.

Welche Rolle spielt die Herkunft der Täter?

Auch wenn es grundsätzlich nichts mit der Nationalität zu tun hat, sei es kein Zufall, dass Eritreer und andere Migrantinnen und Migranten häufiger Ursprung von solchen Gewalttaten sind, sagt Andreas Frei, forensischer Psychiater bei der Psychiatrie Baselland und in Luzern: «Schwere psychische Störungen kommen bei migrierten Personen häufiger vor, sei es aufgrund von Migrationserlebnissen oder der Entwurzelung, weil sie aus ihrem sozialen Kontext gerissen werden und damit Stress erleben.» Probleme bei der Integration führten zudem dazu, dass psychische Probleme oft unerkannt blieben, weil sich Migrantinnen und Migranten entweder sprachlich nicht mitteilen können oder nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen. «Vielen fehlt das soziale Umfeld. Sie sind isoliert und haben keine Freunde. Es fehlen Personen, die psychische Störungen und damit verbundene Verhaltensauffälligkeiten feststellen könnten», sagt Frei. «Schwere Störungen bleiben unerkannt, unbehandelt und können in solchen Gewaltexzessen enden.» Der Vorfall am Zürcher Bahnhof sei dafür ein typisches Beispiel: «Die Umstände des Falles deuten darauf hin, dass der Täter unter Wahnvorstellungen oder Halluzinationen gelitten hat. Ihm fehlt wahrscheinlich der Bezug zur Realität. Dadurch bildet er sich ein, extrem bedroht zu sein und sieht Gewalt als letzten Ausweg», sagt Frei. Dass es gerade am Bahnhof zu einem solchen Vorfall gekommen ist, sei kein Zufall: «Einzelne Migrantinnen und Migranten nutzen städtische Hauptbahnhöfe als Treffpunkt. Sie verbringen einen Grossteil ihrer gemeinsamen Freizeit dort, was es wahrscheinlicher macht, dass es auch dort zu einem Angriff kommen kann.»

Weshalb sind es auffallend oft Eritreer, die grundlos jemanden angreifen?

Thomas Knecht, forensischer Psychiater und leitender Arzt in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Herisau AR, sieht ein Muster bei diesen aussergewöhnlichen Gewalttaten. «Es fällt auf, dass es immer wieder Personen der gleichen Nation sind, die unvermittelt Angriffe verüben», sagt Knecht. Grund dafür dürfte einerseits eine fehlende Sozioinklusion aufgrund kultureller Unterschiede sein: «Kulturfremdheit ist einer der Treiber. Migrantinnen und Migranten vertreten andere Werte, die sich in vielen Punkten von unseren unterscheiden.» Die soziale Prägung sei hier entscheidend. «Personen, die in einem Land wie Eritrea aufgewachsen sind und tagtäglich Unterdrückung und Missachtung von Menschenrechten erlebt haben, lernen nicht nur, anders mit Konflikten umzugehen, sondern können auch Traumata erleiden.» Weitere Gründe seien Fremdheit und Isolation in der neuen Heimat: «Migrantinnen und Migranten leben aufgrund von sprachlichen Barrieren oder dem Aufenthaltsstatus eher isoliert. In Asylheimen sind sie oftmals in Männergruppen unterwegs und haben selten weibliche Bezugspersonen, um sich auszugleichen.» Hinzu kommen der Dichtestress in den Asylheimen und eine fehlende sinnvolle Beschäftigung.

Kann jeder Opfer werden?

Laut Knecht kann grundsätzlich jeder ein Opfer werden, insbesondere wenn die Täter unter Wahnvorstellungen leiden und ihre Umgebung nicht mehr wahrnehmen. Bei Gewaltexzessen, die auf einem seelischen Ungleichgewicht basieren, werde das eigene Risiko eher kalkuliert. «In diesem Fall wählen die Täter ihre Opfer aus, bei denen sie ein leichtes Spiel haben. Eine Restfähigkeit zum Abwägen ist hier meistens noch vorhanden», so Knecht.

Häufen sich solche Vorfälle?

«Man kann hier von einem neuen Phänomen sprechen, das in den letzten 15 Jahren stark zugenommen hat. Ich stelle das bei meiner täglichen Arbeit fest», sagt Knecht. Eine wissenschaftliche Basis oder genaue Zahlen gebe es aber nicht. Andreas Frei, forensischer Psychiater bei der Psychiatrie Baselland und in Luzern, stellt hingegen keine Häufung fest. «In meiner täglichen Arbeit kann ich keine Zunahme verzeichnen. Solche Vorfälle gab es schon immer.»

Das sagt die eritreische Community

Laut Okbaab Tesfamariam, Sprecher des eritreischen Medienbundes Schweiz, sei es diskriminierend und falsch, Attacken wie jene am Zürcher Bahnhof mit der Nation Eritrea in Verbindung zu bringen. «Der 26-Jährige attackierte die beiden Frauen am Hauptbahnhof nicht, weil er Eritreer ist, sondern weil mit ihm vermutlich psychisch etwas nicht stimmt.» Eritreerinnen und Eritreer seien nicht besonders gewaltbereit, sondern eher zurückhaltend und respektvoll. «Der Täter hätte also genauso gut eine andere Staatsangehörigkeit haben können», sagt Tesfamariam. Auch Eritreerinnen und Eritreer seien am friedlichen Zusammenleben interessiert. «Viele Migrantinnen und Migranten sind sehr dankbar, dass sie nach der Flucht von der Schweiz aufgenommen wurden und nun Teil der Schweizer Gesellschaft sind.» Sie integrieren sich, indem sie die Sprache lernten oder eine Arbeit suchten. «Solche Fälle werfen ein falsches Licht auf den Grossteil eritreischer Migrierender, die in der Schweiz integriert sind.» Zu Fällen von Gewalt gegen Zufallsopfer durch Eritreer sagt Tesfamariam, dass es sich vermutlich um tragische Fälle von traumatisierten Eritreern handelt: «Viele haben bei Militäreinsätzen in Eritrea, Gefängnisaufenthalten und der Flucht durch die Sahara, über die Halbinsel Sinai oder bei der Überquerung des Mittelmeers Situationen erlebt, die sie vermutlich ohne fehlende psychologische Hilfe nicht verarbeiten konnten.» Er glaube aber nicht, dass Eritreer häufiger Gewalttaten verübten. «Es ist eher so, dass politische Parteien fälschlicherweise eine Verbindung zwischen kriminellen Delikten und Geflüchteten sehen», sagt Tesfamariam. Dies sei seiner Meinung nach nicht gerechtfertigt.