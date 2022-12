So schützt du dich vor Trickbetrügern

1 / 4 Die Stadtpolizei Zürich erwartet für 2022 einen Anstieg der Trickbetrüger-Fälle. Tamedia/Kostas Maros «Dies, weil nach der Aufhebung der Coronamassnahmen wieder Grossanlässe stattfinden können, die günstige Gelegenheiten für die Täterschaft ermöglichen», so Sprecher Marc Surber. 20min/nef Trickdiebe sind laut Surber meist gute Schauspieler, die ihre Opfer mit glaubhaften Geschichten hinters Licht führen. Getty Images/EyeEm

Vermeintlich «gehörlose» Bettler, die keine sind, oder Wahrsager, die einen über den Tisch ziehen: Trickdiebe, also Betrüger, die ihren Diebstahl durch eine Täuschung verschleiern, treiben auch in der Schweiz ihr Unwesen.



Erst kürzlich wurde in Thun ein Trickdieb wegen Verstössen gegen das Wappenschutzgesetz verurteilt . Um seine Opfer von der Echtheit einer «Spendensammlung» zu überzeugen, nutzte der 26-Jährige die Schweizer Flagge auf seinen gefälschten Spendenlisten. Er wurde wegen Verstössen gegen das Wappenschutzgesetz verurteilt. Auch in Herzogenbuchsee BE gingen im Herbst Trickbetrüger um: Dort sollen sich Personen als gehörlose Spenden-Sammler ausgegeben und um Geld gebettelt haben.



Die Polizei erwartet für 2022 einen Anstieg der Trickbetrüger-Fälle, wie es bei der Stadtpolizei Zürich heisst. «Dies weil nach der Aufhebung der Coronamassnahmen wieder Grossanlässe stattfinden können, die günstige Gelegenheiten für die Täterschaft ermöglichen», so Sprecher Marc Surber.

So wurdet ihr schon ausgenommen

Auch die 20 Minuten-Community hat schon negative Erfahrungen mit Trickdieben gemacht. «Als ich mit meiner Cousine auf der Terrasse eines Restaurants sass, baten mich zwei vermeintliche Bettlerinnen um Kleingeld», berichtet eine Leserin. Als sie verneinte, habe eine der Bettlerinnen sie nach einer Zigarette gefragt und gleichzeitig ein Blatt Papier auf den Tisch gelegt. «Nachdem ich ihr eine Zigarette gegeben hatte, nahm die Bettlerin das Papier wieder - mitsamt meinem Handy, das auf dem Tisch lag.»

So erkennst du Trickdiebe

Laut der Stadtpolizei Zürich sind Trickdiebe meist gute Schauspieler, die ihre Opfer mit glaubhaften Geschichten hinters Licht führen. So würden sie beispielsweise eine Notlage vorspielen und an die Hilfsbereitschaft der Betroffenen appellieren oder sich als Amtsperson ausgeben. «Die Täterschaft geht in der Regel sehr geschickt vor, jeder kann Opfer werden», sagt Stapo-Sprecher Marc Surber.

Diese Trickdiebe sind derzeit in der Schweiz unterwegs

In verschiedenen Kantonen berichtet die Polizei von vermeintlich gehörlosen Bettlern, die in Wahrheit Trickbetrüger sind. «Wir wissen von Fällen, in denen solche Leute von gutgläubigen Spenderinnen und Spendern Noten entgegennahmen und sich dann mit dem Wechselgeld davon machten.»

In letzter Zeit ist es ausserdem zum Wechselgeldtrick gekommen. Dabei bittet ein Trickdieb sein Opfer etwa in einem Parkhaus darum, beim Zählen von Kleingeld für die Parkuhr behilflich zu sein. «Dies wird als Ablenkung genutzt, um Wertsachen zu entwenden.»

So kannst du dich schützen

Trickdiebstahl zielt laut der Polizei stets darauf ab, das Opfer durch Überzahl, wortreiche Erklärungen oder Gestik zu überrumpeln, zu täuschen und zu verwirren. Die Polizei rät daher, sich nicht auf Gespräche mit fremden Leuten einzulassen, die auf der Strasse nach Wechselgeld fragen oder sonstige Forderungen stellen. «Es empfiehlt sich, wachsam zu sein und generell Abstand von aufdringlichen Personen zu halten», heisst es weiter.