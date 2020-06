vor 1h

Swiss in Corona-Zeiten

«Jeder Kunde, der eine Rückerstattung beantragt, erhält sein Geld zurück»

Laut Swiss-Kommerzchef Tamur Goudarzi Pour will die Airline bei der Ticket-Rückerstattung bei annullierten Flügen Gas geben. Warum es an Bord keine Maskenpflicht gibt und ob Fliegen jetzt günstiger wird, sagt er im Interview.

von Dominic Benz

Swiss-Kommerzchef Tamur Goudarzi Pour fliegt selber nur mit Maske.

Tragen Sie beim Fliegen eine Maske?

Ich fliege viel, zurzeit insbesondere zwischen Deutschland und der Schweiz. Ich halte mich an alle Empfehlungen, die für alle Passagiere und Mitarbeiter gelten. Daher trage ich selbstverständlich eine Maske.

Warum empfiehlt die Swiss nur das Tragen einer Maske und führt keine Pflicht ein?

Die Mehrheit der Passagiere hält sich an die dringliche Empfehlung. Über 95 Prozent tragen eine Maske. Kleine Kinder sowie Fluggäste, die aus medizinischen Gründen keine tragen dürfen, sind ausgenommen. Auch ohne Pflicht funktioniert das also sehr gut.

Was mache ich, wenn mein Sitznachbar an Bord keine Maske anziehen will?

Wie erwähnt, halten sich die Fluggäste an unsere dringliche Empfehlung. Die meisten Flüge sind zudem noch nicht so ausgelastet, sodass wir die Mehrheit der Passagiere auseinandersetzen können. Wenn es doch zu einer solchen Situation kommt, weist unser Bordpersonal die Fluggäste darauf hin, eine Maske zu tragen. Bisher haben wir damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir analysieren die Situation und die Entwicklung in dieser Hinsicht natürlich laufend.

Delta lässt den Mittelsitz frei. Warum macht das die Swiss nicht?

Wir stützen uns hier auf die Empfehlung des Bundesamtes für Gesundheit: Wenn das Social Distancing nicht eingehalten werden kann, soll eine Maske getragen werden. Hinzu kommt, dass die Luft an Bord unserer Flugzeuge optimal gereinigt wird.

Innert weniger Minuten wird die Luft in der Kabine einmal komplett gereinigt.

Warum ist die Swiss so sicher, dass die Luft keine Gefahr darstellt?

Die Luft zirkuliert vertikal, also von oben nach unten. Innert weniger Minuten wird die Luft in der Kabine zudem einmal komplett gereinigt. Die Flugzeuge sind mit sogenannten Hepa-Filtern ausgestattet, die die Luft wie in einem Operationssaal reinigen. Mit der zusätzlichen Maskenempfehlung ist die Gefahr einer Ansteckung im Flugzeug sehr gering. Es gibt bisher keinen bekannten Fall einer Ansteckung in einem Flugzeug der Swiss.

Der Service wird wegen Corona aufs Minimum reduziert. Auf Kurzflügen wird etwa kein Essen serviert. Auf was müssen Passagiere sonst noch verzichten?

Wegen Covid-19 haben wir die Kontaktpunkte beim Essen sowie am Boden vor und nach dem Flug bereits im März angepasst. Das Serviceangebot an Bord ist in der Economy Class vor allem auf kurzen Flügen reduziert. Dafür verteilen wir an Bord jedem Fluggast ein Desinfektionstuch. Die Reinigung der Flieger haben wir zusätzlich erhöht, insbesondere an den neuralgischen Stellen wie beispielsweise den Sicherheitsgurten.

Wird die Frey-Schoggi beim Aussteigen mit einer Zange vergeben oder können die Passagiere im Körbli wühlen?

Die Passagiere erhalten natürlich nach wie vor unser Swiss-Schöggeli. Derzeit können die Passagiere sich aber nicht selber bedienen, sondern erhalten es direkt von den Flugbegleitern.

Bis Herbst will man 85 Prozent der Destinationen anfliegen. Wie realistisch ist das?

Vor allem in Europa bauen wir gerade weiter aus. Wir sind zuversichtlich, dass wir über 85 Prozent der Destinationen von unserem ursprünglich geplanten Flugplan wieder anbieten können, wenn auch weniger oft.

Wann denken Sie, wird der Flugbetrieb so wie vor der Corona-Krise sein?

Das ist ein längerer Weg. Wir gehen davon aus, dass wir 2022/23 wieder auf dem Niveau von vor der Krise sein werden.

In diesen Corona-Zeiten kann es natürlich immer noch zu einzelnen Anpassungen kommen.

Wie viele Flüge muss die Swiss derzeit noch kurzfristig annullieren?

Vereinzelt kann es wegen veränderter Einreisebestimmungen oder schlecht ausgelasteter Flüge noch zu Annullierungen kommen. Das ist aber sicher nicht die Regel, zudem versuchen wir dies auch wenn immer möglich mit einer Vorlaufzeit von zwei Wochen zu tun. In der letzten Woche mussten wir knapp 10 Prozent Flüge streichen.

Bleibt das nun bis auf weiteres so?

Wir erreichen nun zunehmend eine höhere Planungssicherheit. In den nächsten Wochen sollten über 95 Prozent der Flüge stattfinden. Und nach einer weiteren Bereinigung werden wir auch eine deutlich höhere Planungssicherheit bis in den Herbst haben. In diesen Corona-Zeiten kann es natürlich immer noch zu einzelnen Anpassungen kommen. Wir haben letzte Woche daher unter anderem eine Rückfluggarantie für alle Kunden eingeführt.

Wie entwickeln sich die Buchungszahlen derzeit?

Aktuell buchen die Menschen noch kurzfristiger als früher. Wir sehen aber bei Flügen innerhalb von Europa sehr gute Eingänge, insbesondere für Juni und Juli. Mit dem deutlich reduzierten Angebot nähern wir uns bei der Auslastung dem Niveau der Vorjahresperiode an. Viele Menschen möchten wieder reisen.

Was buchen die Kunden?

Einerseits ist der Wunsch nach Ferien sehr gross. Andererseits möchten die Menschen nach dem Lockdown ihre Familien und Freunde wieder besuchen. Sehr gefragt sind Ziele in Portugal, Spanien oder Griechenland. Aufgrund der Reiserestriktionen ist die Nachfrage nach Langstreckenzielen deutlich verhaltener. Wir bieten den Menschen, die trotzdem reisen können, Metropolen wie New York, Tokio oder Hongkong schon wieder an.

Viele Passagiere sind wütend, dass sie zu lange auf ihr Geld für annullierte Flüge warten müssen. Was sagen Sie dazu?

Das kann ich sehr gut verstehen. Für die Verzögerung möchte ich mich nochmals entschuldigen. Jeder Kunde, der eine Rückerstattung beantragt, wird sein Geld zurückerhalten.

Warum dauert die Rückerstattung so lange?

Wegen der vielen Anfragen ist eine Rückerstattung im normalen zeitlichen Rahmen nicht möglich. Doch wir erhöhen die Kapazitäten weiter, um die Wartefristen zu verkürzen. Jene Kunden, die zuerst eine Rückerstattung beantragt haben, werden zuerst bearbeitet.

Für uns steht fest, dass wir keinen ruinösen Preiskampf mitmachen werden.

Wie vielen Kunden hat die Swiss die Tickets bereits zurückerstattet?

Einen dreistelligen Millionenbetrag haben wir bereits zurückgezahlt. Mittlerweile erstatten wir jede Woche Tickets im Wert von mehreren Millionen Schweizer Franken.

Bis wann wird die Swiss alle Tickets zurückerstattet haben?

Wir werden uns an die Auflagen des Bundes halten. Dieser sieht vor, dass wir den Reiseveranstaltern bis Ende September die ausstehenden Beträge erstattet haben. Aus Fairnessgründen werden natürlich auch die Direktkunden möglichst rasch ihr Geld zurückerhalten.

Airlines gehen nun mit Ticket-Schnäppchen auf Kundenfang. Kommt jetzt die grosse Preisschlacht?

Bei immer noch reduzierter Nachfrage sehen wir in den kommenden Monaten ein erhöhtes Angebot im Markt. Bei zusätzlich angespannter Wirtschaftslage beobachten wir sinkende Preise für die kommenden Monate. Langfristig werden sie wieder steigen, es ist aber noch nicht absehbar, wann sie das Vorkrisenniveau wieder erreichen. Für uns steht fest, dass wir keinen ruinösen Preiskampf mitmachen werden. Die Lockangebote der Billigairlines halten wir für einen ökologischen und ökonomischen Unsinn.