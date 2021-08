Luzern - «Jeder macht mal Rechtschreibfehler»

Auf der Sälistrasse konnte man am Montagmorgen den Schriftzug «Scuhle» lesen.

Neben dem Sälischulhaus in Luzern tauchte der Schriftzug «Scuhle» anstatt «Schule» auf der Strasse auf.

Am Montagmorgen strahlte die weisse Beschriftung «Scuhle» am Boden. Gedacht war der Schriftzug «Schule» und soll die Verkehrsteilnehmenden der Sälistrasse auf das gleich daneben stehende Sälischulhaus aufmerksam machen. Eine Anwohnerin sagt: «Es ist ironisch, dass der Rechtschreibfehler gleich neben der Schule passiert ist. Aber jeder macht mal einen Rechtschreibfehler.»

So schnell sich der Fehler eingeschlichen hatte, so schnell wurde er auch wieder korrigiert. Der Leiter der Verkehrstechnik, Signalisation und Unfallverhütung (bfu), Alphons Arnet, sagt gegenüber 20 Minuten: «Der Fehler ist genauso schnell passiert wie bei jedem anderen Rechtschreibfehler. Der Fehler wurde aber genauso schnell wieder behoben.» Das sei eine schnell erledigte Sache und koste um die hundert Franken: «Die Farbe kann man abkratzen und somit schnell korrigieren», so Arnet weiter. Die Anwohnerinnen und Anwohner nehmen es gelassen, denn es sei das Menschlichste der Welt, mal einen kleinen Fehler zu machen und der Fehler sei ja gleich wieder korrigiert worden. Den korrigierten Schriftzug postete die Stadt Luzern auch auf Facebook.