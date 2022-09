Podcast «Niemols Nie» : «Jeder Mensch sollte in Therapie gehen»

Noch nie war die Nachfrage nach psychologischer Hilfe so gross wie jetzt. Um herauszufinden, wie eine Therapiestunde abläuft und was diese für einen Einfluss auf eine Person haben kann, schickt Stefan seine Podcast-Kollegin Anja in Psychotherapie.

Stefan hat Anja aufgetragen, in Therapie zu gehen. Wie es Anja dabei ergangen ist, erzählt sie im Podcast (ganze Folge unten im Artikel). 20 Minuten

Darum gehts «Niemols Nie» ist ein Podcast, in dem sich die Hosts Anja und Stefan einmal im Monat einer Herausforderung stellen, die sie sich gegenseitig aufgetragen haben.

Für die erste Episode ging Anja in die Psychotherapie.

Worüber genau gesprochen wurde? Oben gibts den Trailer, weiter unten den Direktlink zum Podcast.

In der ersten Folge des Podcasts «Niemols Nie» schickt Stefan Anja in die Psychotherapie. Nicht, weil sie es nötig hätte, sondern, um herauszufinden, wie eine Therapiestunde abläuft, was diese für einen Einfluss auf eine Person haben kann, und auch einfach ein bisschen aus Neugier. Anjas erstes Fazit: «Jeder Mensch sollte in Therapie gehen» – simple as that.



Und Spoiler: Es geht um Scheidung, Kinder und Anamnese (falls du diesen Begriff nicht kennst, höre einfach die ganze Folge – lol). Vor der Aufzeichnung des Podcasts hat Anja ausserdem die 28-jährige Dominique in Bern getroffen. Seit ihrem siebten Lebensjahr geht sie in Therapie und hatte bereits über 20 verschiedene Psychologen und Psychologinnen. Ihre Erfahrungen möchte sie an Betroffene weitergeben.

Zum Schluss, grösster Cliffhanger ever: In der nächsten Folge befindet sich Stefan in 2500 Metern Höhe.

