Basel: Jeder rote Punkt ist dem Tod geweiht

Die Gründe für die Fällung sind zahlreich: Schädlingsbefall, Fehlentwicklung oder Absterben von Kronenteilen. Die Bäume sind dadurch «potenziell gefährlich.» Wie hier im Bild: Am Abend des 20. Juli 2022 wurden in der Region Basel zahlreiche Bäume durch einen Sturm beschädigt.

Was für den Laien nach einer erschreckend hohen Zahl klingen mag, sei in Wirklichkeit völliger Durchschnitt, «normal und erklärbar» so Leuenberger. In Basel stehen 27’000 Bäume. «Ein Baum in der Stadt wird durchschnittlich hundertjährig. Macht man eine einfache Milchbüchlein-Rechnung muss man mit rund 270 Bäumen jährlich rechnen, die gefällt werden müssen», sagt er.