Sexualität: Jeder sechste Mann findet Sex mit schlafendem Gegenüber okay

Vor allem für Männer ist Schlaf-Sex mit der Bettnachbarin oder dem -nachbarn okay.

«Schläft eine Person zum Beispiel sehr tief, ist sie widerstandsunfähig. Eine sexuelle Handlung an ihr, die diesen Zustand ausnutzt, ist strafbar», sagt eine Vertreterin von Amnesty Schweiz.

Auf Social Media und in Studentenforen berichten Frauen verschiedenster Länder, dass ihr Freund mit ihnen Sex habe, während sie schliefen.

Ob die Partnerin oder der Partner auch gerade Lust hat, spielt einigen im Bett keine Rolle. Jede zehnte Person empfindet es als Einwilligung zu Sex, schläft das Gegenüber aktuell zwar, hat aber sonst immer zugestimmt . Dies zeigt eine neue Studie des Forschungsinstituts GFS Bern. Vor allem für Männer ist Schlaf-Sex mit der Bettnachbarin oder dem -nachbarn okay. 15 Prozent der Männer und lediglich vier Prozent der Frauen interpretieren es als Einwilligung des Gegenübers zum Geschlechtsverkehr, wenn die Person schläft und sonst immer zustimmt.

«Zustimmung aufs Neue einholen»

Die Resultate und das Verhalten beschäftigen Fachpersonen. Dieses Phänomen zeige in erster Linie, dass Sex ohne Zustimmung in einer Beziehung noch immer ein Problem sei, sagt Sexologin Caroline Fux. In erster Linie macht Fux alte Muster dafür verantwortlich, dass es zu solch einer Handlung kommt. «Doch nur weil der Partner oder die Partnerin dem Sex unzählige Male zustimmte, heisst es nicht, dass er es auch beim nächsten Mal tut.»