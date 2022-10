Jugenddelinquenz: Jeder siebte Jugendliche trug schon einmal eine Waffe mit sich

Jugendliche erfahren schweizweit mehr Gewalt und üben auch häufiger Gewalt aus. Das zeigt eine neue Studie der ZHAW und der Fachhochschule Westschweiz. Von den 2021 über 11’000 befragten Schülerinnen und Schülern gaben 29 Prozent an, schon einmal einen Ladendiebstahl begangen zu haben, zu Vandalismus bekannten sich 15 Prozent und über vier Prozent belästigten schon einmal jemanden im Internet sexuell. Ebenfalls gab jeder Siebte an, schon mindestens einmal eine Waffe mit sich getragen zu haben. Laut der ZHAW wurden die Studienteilnehmenden explizit zum Tragen von Schlagstöcken, Messern oder Schusswaffen befragt.

Jeder Zehnte berichtet von schwerer elterlicher Gewalt

Aber nicht nur die Anzahl der Täterinnen und Täter hat zugenommen. Auch die Rate an Jugendlichen, die Opfer eines Deliktes geworden sind, ist steigend. 43 Prozent der Befragten erfuhren einfache Diebstähle, 33 Prozent elterliche Gewalt wie Schlagen, Ohrfeigen und Stossen und 19 Prozent Drohungen in sozialen Netzwerken. Was die schwerwiegenden Gewaltdelikte betrifft, so haben fast neun Prozent der Jugendlichen schon einmal einen körperlichen Angriff und jeder Zehnte schwere elterliche Gewalt wie Faustschläge oder Fusstritte erfahren.